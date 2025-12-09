PC 15 管道清洗組
帶有 15 m 軟管的管道清潔套件，用於清潔管道、排水管和落水管以及清除堵塞物。附有實用的更換系統和兩個噴頭。
實用且多功能的管道清潔套件，用於清潔管道、排水管和落水管，並有效清除堵塞物。供貨範圍包括兩種不同的噴頭，透過螺絲連接可以快速更換。噴頭具有強大的向前推力，四個向後指向的高壓噴頭 - 非常適合落水管和清除固體物質的堵塞。旋轉噴頭用於預防性維護清潔。其 360° 清潔系統可有效去除管壁內部的沉積物。這首先可以防止形成堵塞。噴頭的形狀經過優化，以確保它們與高壓軟管的連接點沒有脊線。這可以最大限度地減少噴頭卡在管道中的風險。 15 公尺長的柔性高品質軟管採用織物編織加固，以便在傾斜管道系統中輕鬆操作。此軟管具有扭結保護和黃銅連接，使用壽命長。適合與 K 2 至 K 7 級的所有凱馳高壓清洗機結合用於家庭和室外區域。
特點和好處
具有兩個不同噴頭的實用更換系統簡單的噴頭更換 噴射噴頭具有強大的進給能力，非常適合清潔落水管和清除堵塞物。 具有 360° 清潔效果的旋轉噴頭－對管道內部進行強力維護清潔，防止堵塞。
高壓強力清洗快速有效地鬆開管道堵塞物。 環保應用，無需化學品。 軟管在水壓的作用下會自動在管道中向前推動。
帶有織物編織的柔性軟管在成角度的管道系統中易於操作。 專為方便存放而設計。
優化噴頭形狀
- 與軟管的無脊連接可最大限度地降低噴頭卡在管道中的風險。
- 緊湊的設計提供最大的運動自由度。
連接件和噴頭由耐用的黃銅和不銹鋼製成
- 耐用
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|1.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.4
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|250 x 250 x 80
零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
影片
應用範圍
- 清潔水管
- 清潔落水管
- 清潔排水管