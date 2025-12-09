實用且多功能的管道清潔套件，用於清潔管道、排水管和落水管，並有效清除堵塞物。供貨範圍包括兩種不同的噴頭，透過螺絲連接可以快速更換。噴頭具有強大的向前推力，四個向後指向的高壓噴頭 - 非常適合落水管和清除固體物質的堵塞。旋轉噴頭用於預防性維護清潔。其 360° 清潔系統可有效去除管壁內部的沉積物。這首先可以防止形成堵塞。噴頭的形狀經過優化，以確保它們與高壓軟管的連接點沒有脊線。這可以最大限度地減少噴頭卡在管道中的風險。 7.5 公尺長的柔性高品質軟管採用織物編織加固，以便在傾斜管道系統中輕鬆操作。此軟管具有扭結保護和黃銅連接，使用壽命長。適合與 K 2 至 K 7 級的所有凱馳高壓清洗機結合用於家庭和室外區域。