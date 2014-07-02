巧妙的二合一解決方案，用於清潔排水溝和堵塞的管道內的髒汙淤泥！創新型排水溝和管道清潔套件可以使用高壓清潔。用戶不必在梯子上永久站立可以固定清潔組在排水溝上。排水溝和管道清潔套件裝有兩個不同的噴頭：一個管道清潔噴頭、帶有四個向後噴的高壓噴頭、一個管道清潔噴頭，用於將軟管安裝到底座上。用戶可以隨時快捷地在清潔應用之間切換。帶有黃銅接頭的非扭結軟管可確保耐用性。軟管長20米。排水溝和管道清潔套件適用於K 2至K 7高壓清洗機。