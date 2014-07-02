PC 20 屋簷排水溝槽和管道清潔套件
排水溝和管道清潔套件可在高壓下使用。它可以輕鬆清理流出的異物、管道堵塞和排水溝。軟管長度：20米。
巧妙的二合一解決方案，用於清潔排水溝和堵塞的管道內的髒汙淤泥！創新型排水溝和管道清潔套件可以使用高壓清潔。用戶不必在梯子上永久站立可以固定清潔組在排水溝上。排水溝和管道清潔套件裝有兩個不同的噴頭：一個管道清潔噴頭、帶有四個向後噴的高壓噴頭、一個管道清潔噴頭，用於將軟管安裝到底座上。用戶可以隨時快捷地在清潔應用之間切換。帶有黃銅接頭的非扭結軟管可確保耐用性。軟管長20米。排水溝和管道清潔套件適用於K 2至K 7高壓清洗機。
特點和好處
高壓強力清洗
- 有效快速地清除管道堵塞。
四個向後噴射的高壓噴頭
- 輕鬆的在管道中移動
防扭結
- 防止高壓管扭結
黃銅接頭
- 耐用
技術規格
|長度 (m)
|20
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|2.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|250 x 340 x 100
應用範圍
- 清潔排水管
- 清潔落水管
- 清潔屋頂排水管