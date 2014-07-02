PC 20 屋簷排水溝槽和管道清潔套件

排水溝和管道清潔套件可在高壓下使用。它可以輕鬆清理流出的異物、管道堵塞和排水溝。軟管長度：20米。

巧妙的二合一解決方案，用於清潔排水溝和堵塞的管道內的髒汙淤泥！創新型排水溝和管道清潔套件可以使用高壓清潔。用戶不必在梯子上永久站立可以固定清潔組在排水溝上。排水溝和管道清潔套件裝有兩個不同的噴頭：一個管道清潔噴頭、帶有四個向後噴的高壓噴頭、一個管道清潔噴頭，用於將軟管安裝到底座上。用戶可以隨時快捷地在清潔應用之間切換。帶有黃銅接頭的非扭結軟管可確保耐用性。軟管長20米。排水溝和管道清潔套件適用於K 2至K 7高壓清洗機。

特點和好處
高壓強力清洗
  • 有效快速地清除管道堵塞。
四個向後噴射的高壓噴頭
  • 輕鬆的在管道中移動
防扭結
  • 防止高壓管扭結
黃銅接頭
  • 耐用

技術規格

長度 (m) 20
顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.3
重量(包裝後公斤) (kg) 2.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 250 x 340 x 100

零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)

應用範圍
  • 清潔排水管
  • 清潔落水管
  • 清潔屋頂排水管
