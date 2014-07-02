帶接頭的旋轉清洗刷非常適合清潔所有光滑表面，例如油漆、玻璃或塑料。清洗刷具有許多實用功能：旋轉刷毛具有柔和的清潔功能，手柄上的180°可調接頭可用於清潔難以觸及的區域，速度和清潔劑用量可調節，易於更換刷子配件，外部保護環可防止刮擦以及用於固定噴槍連接處。簡而言之：光滑表面的理想解決方案。旋轉清洗刷適用於所有K 2 – K 7家用高壓清洗機。