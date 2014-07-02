WB 100 可調節旋轉清洗刷
帶接頭的旋轉清洗刷可清潔所有光滑表面，例如油漆、玻璃或塑料。手把上的180°可調接頭可用於清潔難以觸及的區域。
帶接頭的旋轉清洗刷非常適合清潔所有光滑表面，例如油漆、玻璃或塑料。清洗刷具有許多實用功能：旋轉刷毛具有柔和的清潔功能，手柄上的180°可調接頭可用於清潔難以觸及的區域，速度和清潔劑用量可調節，易於更換刷子配件，外部保護環可防止刮擦以及用於固定噴槍連接處。簡而言之：光滑表面的理想解決方案。旋轉清洗刷適用於所有K 2 – K 7家用高壓清洗機。
特點和好處
清潔劑應用
- 有效移除髒汙清潔
清潔劑量調整裝置
- 高效使用清潔劑。
旋轉刷頭
- 溫和、柔軟有效的清潔
可調角度噴頭可調整180度
- 易於清潔難以到達的地方。
旋轉保護環
- 保護表面免受刮擦。
軟刷
- 溫和強力清潔敏感物體。
技術規格
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.6
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.7
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|270 x 155 x 160
影片
應用範圍
- 汽車
- 溫室
- 清潔機車與輕型機車
- 車庫大門
- 百葉窗 / 捲簾
- 私人螢幕
- 窗台
- 陽台壁板