WB 100 可調節旋轉清洗刷

帶接頭的旋轉清洗刷可清潔所有光滑表面，例如油漆、玻璃或塑料。手把上的180°可調接頭可用於清潔難以觸及的區域。

帶接頭的旋轉清洗刷非常適合清潔所有光滑表面，例如油漆、玻璃或塑料。清洗刷具有許多實用功能：旋轉刷毛具有柔和的清潔功能，手柄上的180°可調接頭可用於清潔難以觸及的區域，速度和清潔劑用量可調節，易於更換刷子配件，外部保護環可防止刮擦以及用於固定噴槍連接處。簡而言之：光滑表面的理想解決方案。旋轉清洗刷適用於所有K 2 – K 7家用高壓清洗機。

特點和好處
清潔劑應用
  • 有效移除髒汙清潔
清潔劑量調整裝置
  • 高效使用清潔劑。
旋轉刷頭
  • 溫和、柔軟有效的清潔
可調角度噴頭可調整180度
  • 易於清潔難以到達的地方。
旋轉保護環
  • 保護表面免受刮擦。
軟刷
  • 溫和強力清潔敏感物體。

技術規格

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.6
重量(包裝後公斤) (kg) 0.7
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 270 x 155 x 160

影片

兼容的設備
應用範圍
  • 汽車
  • 溫室
  • 清潔機車與輕型機車
  • 車庫大門
  • 百葉窗 / 捲簾
  • 私人螢幕
  • 窗台
  • 陽台壁板
配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌