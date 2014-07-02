WB 60 手持刷
用於清潔大面積區域，例如汽車、旅行車、船隻，溫室或捲簾門）。 248mm的工作寬度可確保良好的刷洗範圍。
工作寬度為248mm的軟刷非常適合清潔大面積區域，例如溫室、汽車、船隻、旅行車和捲簾門。除了出色的清潔能力外，柔軟的硬毛對表面也很友善。外部保護環可保護表面免受刮擦。包括用於牢固連接噴槍的固定接合處，橡膠墊可去除頑固的污垢，例如昆蟲。人體工程學手把，易於使用。簡而言之：清潔家庭和花園周圍大面積區域的理想解決方案。軟刷適用於所有K 2至K 7高壓清洗機。
特點和好處
248mm工作寬度
- 高清潔效率 - 特別適合大型區域
橡膠墊
- 去除頑固的污垢
清潔劑應用
- 有效移除髒汙清潔
軟刷-不傷表面
- 輕柔清潔敏感表面
旋轉保護環
- 保護表面免受刮擦。
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|270 x 261 x 177
影片
應用範圍
- 汽車
- 清潔機車與輕型機車
- 移動式房屋
- 溫室
- 清潔太陽能板
- 百葉窗 / 捲簾
- 花園 / 露台 / 陽臺家具
- 花園玩具