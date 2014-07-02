工作寬度為248mm的軟刷非常適合清潔大面積區域，例如溫室、汽車、船隻、旅行車和捲簾門。除了出色的清潔能力外，柔軟的硬毛對表面也很友善。外部保護環可保護表面免受刮擦。包括用於牢固連接噴槍的固定接合處，橡膠墊可去除頑固的污垢，例如昆蟲。人體工程學手把，易於使用。簡而言之：清潔家庭和花園周圍大面積區域的理想解決方案。軟刷適用於所有K 2至K 7高壓清洗機。