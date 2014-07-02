WB 60 手持刷

用於清潔大面積區域，例如汽車、旅行車、船隻，溫室或捲簾門）。 248mm的工作寬度可確保良好的刷洗範圍。

工作寬度為248mm的軟刷非常適合清潔大面積區域，例如溫室、汽車、船隻、旅行車和捲簾門。除了出色的清潔能力外，柔軟的硬毛對表面也很友善。外部保護環可保護表面免受刮擦。包括用於牢固連接噴槍的固定接合處，橡膠墊可去除頑固的污垢，例如昆蟲。人體工程學手把，易於使用。簡而言之：清潔家庭和花園周圍大面積區域的理想解決方案。軟刷適用於所有K 2至K 7高壓清洗機。

特點和好處
248mm工作寬度
  • 高清潔效率 - 特別適合大型區域
橡膠墊
  • 去除頑固的污垢
清潔劑應用
  • 有效移除髒汙清潔
軟刷-不傷表面
  • 輕柔清潔敏感表面
旋轉保護環
  • 保護表面免受刮擦。

技術規格

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.3
重量(包裝後公斤) (kg) 0.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 270 x 261 x 177

影片

應用範圍
  • 汽車
  • 清潔機車與輕型機車
  • 移動式房屋
  • 溫室
  • 清潔太陽能板
  • 百葉窗 / 捲簾
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
  • 花園玩具
配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌