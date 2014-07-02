乾溼兩用地板吸頭並整合收納架

可切換的乾溼兩用真空吸頭，可完美吸收灰塵。使用腳踏開關輕鬆適應潮濕或乾燥的污垢。適用於所有凱馳家用功能吸塵器。

無論是乾的還是濕的，細的還是粗糙的污垢-都可切換的乾濕真空吸頭確保了完美的污垢吸收，並且由於側向滾輪而給人以最佳的滑動性能。它也可以通過腳踏開關，輕鬆地切換潮濕和乾燥的污垢。包括實用的，可在工作休息中，舒適地對吸管和地板吸頭暫時收納。

特點和好處
多虧了兩個整合式的刷條和/或吸水刮條，優化乾式和濕式清潔的污垢吸取能力
實用的腳踏更換鍵方便地對應各種污垢
由於側滾輪具有很好的滑動性能，因此在吸塵時幾乎不需要費力
內置掛勾，用於在設備上收納地板吸頭
適用於所有凱馳家用乾濕兩用吸塵器和噴抽式清洗機

技術規格

數量 (Piece(s)) 1
標準寬度(公厘) (mm) 35
顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.3
重量(包裝後公斤) (kg) 0.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 260 x 70 x 124
兼容的設備
應用範圍
  • 居家周圍與庭院
  • 陽台
  • 路徑
  • 出入口
  • 休閒室
  • 地下室
  • 庭院
  • 維修區
  • 創新
  • 超強效吸水
