無論是乾的還是濕的，細的還是粗糙的污垢-都可切換的乾濕真空吸頭確保了完美的污垢吸收，並且由於側向滾輪而給人以最佳的滑動性能。它也可以通過腳踏開關，輕鬆地切換潮濕和乾燥的污垢。包括實用的，可在工作休息中，舒適地對吸管和地板吸頭暫時收納。