T 5 強力地板刷

大面積徹底清潔且無噴濺：T 5強力地板刷具備清潔劑使用功能。噴頭位置可調，這意味著表面清潔劑可用於清潔堅硬和脆弱的表面。

T 5強力地板刷的雙旋轉噴頭能夠清除大面積的污垢，從而快速有效地清潔大面積區域。超實用：根據清洗材質的不同可調整噴頭在距離表面的位置。這意味著可以清潔堅硬的表面（例如石頭和混凝土）一樣清潔更堅硬的表面（例如木頭）。因此，T 5的清潔時間約為噴槍所需時間的一半。而且，外罩可靠地保護了操作員和周圍環境免受噴濺水的影響，並且“周圍的毛刷”使操控比以往任何時候都更加簡單。益於人體工程學的把手，即使是垂直表面，例如車庫門，也可以有效地清潔。適用於高壓清洗機K 2至K 5。

特點和好處
T 5 強力地板刷: 兩顆旋轉扇形噴頭
兩顆旋轉扇形噴頭
最佳工作效率 - 適合清潔大型區域
T 5 強力地板刷: 防噴濺清洗刷
防噴濺清洗刷
不會噴濺清潔
T 5 強力地板刷: 高度調整
高度調整
可調整噴頭距離對應不同表面清潔 可清潔敏感與不敏感的表面如木材和石材
手柄
  • 容易清潔垂直表面
氣墊效應
  • 強力地板刷可以在地板上移動清洗方便容易

技術規格

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 1.4
重量(包裝後公斤) (kg) 2.4
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 708 x 280 x 995
應用範圍
  • 居家周圍與庭院
  • 陽台
  • 車庫大門
  • 小區域家庭外牆
  • （庭院）入口、車道
  • 花園圍牆與石牆
  • 路徑
配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌