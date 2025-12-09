T 5 強力地板刷
大面積徹底清潔且無噴濺：T 5強力地板刷具備清潔劑使用功能。噴頭位置可調，這意味著表面清潔劑可用於清潔堅硬和脆弱的表面。
T 5強力地板刷的雙旋轉噴頭能夠清除大面積的污垢，從而快速有效地清潔大面積區域。超實用：根據清洗材質的不同可調整噴頭在距離表面的位置。這意味著可以清潔堅硬的表面（例如石頭和混凝土）一樣清潔更堅硬的表面（例如木頭）。因此，T 5的清潔時間約為噴槍所需時間的一半。而且，外罩可靠地保護了操作員和周圍環境免受噴濺水的影響，並且“周圍的毛刷”使操控比以往任何時候都更加簡單。益於人體工程學的把手，即使是垂直表面，例如車庫門，也可以有效地清潔。適用於高壓清洗機K 2至K 5。
特點和好處
兩顆旋轉扇形噴頭最佳工作效率 - 適合清潔大型區域
防噴濺清洗刷不會噴濺清潔
高度調整可調整噴頭距離對應不同表面清潔 可清潔敏感與不敏感的表面如木材和石材
手柄
- 容易清潔垂直表面
氣墊效應
- 強力地板刷可以在地板上移動清洗方便容易
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|1.4
|重量(包裝後公斤) (kg)
|2.4
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|708 x 280 x 995
應用範圍
- 居家周圍與庭院
- 陽台
- 車庫大門
- 小區域家庭外牆
- （庭院）入口、車道
- 花園圍牆與石牆
- 路徑