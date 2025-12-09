T 5強力地板刷的雙旋轉噴頭能夠清除大面積的污垢，從而快速有效地清潔大面積區域。超實用：根據清洗材質的不同可調整噴頭在距離表面的位置。這意味著可以清潔堅硬的表面（例如石頭和混凝土）一樣清潔更堅硬的表面（例如木頭）。因此，T 5的清潔時間約為噴槍所需時間的一半。而且，外罩可靠地保護了操作員和周圍環境免受噴濺水的影響，並且“周圍的毛刷”使操控比以往任何時候都更加簡單。益於人體工程學的把手，即使是垂直表面，例如車庫門，也可以有效地清潔。適用於高壓清洗機K 2至K 5。