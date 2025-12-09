T 450 強力地板刷
清潔大表面而不噴濺：T450強力地板刷。用於角落和邊緣的噴頭，用於垂直清潔的手把，包含礫石表面的塑膠防護罩與清潔壓力調節。
使用T 450強力地板刷，可以有效清潔外部區域的大面積表面，而不會噴濺，與使用噴槍進行清潔相比，速度最高可提高50％。原因是雙噴嘴旋轉清洗，可確保去除大表面上污垢。其中噴頭可以在需要時使用踏板方便地啟動，還可以有效清潔角部和邊緣。 T 450還具有特殊的防護罩，可以清潔日式花園和其他礫石表面。也可以透過改變與被清潔物體的噴頭間隙來最佳地調節壓力。這意味著可以清潔堅硬的表面（例如石頭和混凝土）以及更敏感的表面（例如木頭）。由於周圍的毛刷，讓地板刷特別易於操縱。借助實用的把手，即使是垂直表面（如車庫門）也可以立即清潔。 T 450適用於K 4至K 7級的德國凱馳高壓清洗機。
特點和好處
兩顆旋轉扇形噴頭
- 最佳工作效率 - 適合清潔大型區域
防噴濺清洗刷
- 不會噴濺清潔
整合強力噴頭
- 可以腳踩快速切換強力地板刷一般噴水頭與高壓噴頭
特殊保護格柵，用於清潔礫石表面
- 細密的保護罩能夠清潔礫石表面，例如在日本的花園裡。
高度調整
- 壓力可以適應清潔任務。
- 可根據需要清潔敏感和不敏感的表面，調節的噴頭與物體之間的間隙。
手柄
- 容易清潔垂直表面
氣墊效應
- 強力地板刷可以在地板上移動清洗方便容易
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|2.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|2.8
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|790 x 321 x 1011
影片
應用範圍
- 居家周圍與庭院
- 陽台
- 車庫大門
- 小區域家庭外牆
- （庭院）入口、車道
- 花園圍牆與石牆
- 路徑