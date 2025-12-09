T 450 強力地板刷

清潔大表面而不噴濺：T450強力地板刷。用於角落和邊緣的噴頭，用於垂直清潔的手把，包含礫石表面的塑膠防護罩與清潔壓力調節。

使用T 450強力地板刷，可以有效清潔外部區域的大面積表面，而不會噴濺，與使用噴槍進行清潔相比，速度最高可提高50％。原因是雙噴嘴旋轉清洗，可確保去除大表面上污垢。其中噴頭可以在需要時使用踏板方便地啟動，還可以有效清潔角部和邊緣。 T 450還具有特殊的防護罩，可以清潔日式花園和其他礫石表面。也可以透過改變與被清潔物體的噴頭間隙來最佳地調節壓力。這意味著可以清潔堅硬的表面（例如石頭和混凝土）以及更敏感的表面（例如木頭）。由於周圍的毛刷，讓地板刷特別易於操縱。借助實用的把手，即使是垂直表面（如車庫門）也可以立即清潔。 T 450適用於K 4至K 7級的德國凱馳高壓清洗機。

特點和好處
兩顆旋轉扇形噴頭
  • 最佳工作效率 - 適合清潔大型區域
防噴濺清洗刷
  • 不會噴濺清潔
整合強力噴頭
  • 可以腳踩快速切換強力地板刷一般噴水頭與高壓噴頭
特殊保護格柵，用於清潔礫石表面
  • 細密的保護罩能夠清潔礫石表面，例如在日本的花園裡。
高度調整
  • 壓力可以適應清潔任務。
  • 可根據需要清潔敏感和不敏感的表面，調節的噴頭與物體之間的間隙。
手柄
  • 容易清潔垂直表面
氣墊效應
  • 強力地板刷可以在地板上移動清洗方便容易

技術規格

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 2.1
重量(包裝後公斤) (kg) 2.8
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 790 x 321 x 1011

影片

兼容的設備
應用範圍
  • 居家周圍與庭院
  • 陽台
  • 車庫大門
  • 小區域家庭外牆
  • （庭院）入口、車道
  • 花園圍牆與石牆
  • 路徑
配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌