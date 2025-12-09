使用T 450強力地板刷，可以有效清潔外部區域的大面積表面，而不會噴濺，與使用噴槍進行清潔相比，速度最高可提高50％。原因是雙噴嘴旋轉清洗，可確保去除大表面上污垢。其中噴頭可以在需要時使用踏板方便地啟動，還可以有效清潔角部和邊緣。 T 450還具有特殊的防護罩，可以清潔日式花園和其他礫石表面。也可以透過改變與被清潔物體的噴頭間隙來最佳地調節壓力。這意味著可以清潔堅硬的表面（例如石頭和混凝土）以及更敏感的表面（例如木頭）。由於周圍的毛刷，讓地板刷特別易於操縱。借助實用的把手，即使是垂直表面（如車庫門）也可以立即清潔。 T 450適用於K 4至K 7級的德國凱馳高壓清洗機。