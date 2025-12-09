當與可互換的通用刷毛結合使用時，凱馳的 WB 130 旋轉清洗刷特別適用於油漆、玻璃或塑料等表面。強大的旋轉確保有效和徹底的清潔。清洗刷具有更換桿，可快速輕鬆地更換附件，而不會接觸污垢，並配有透明蓋，可提供令人印象深刻的清潔體驗。如果需要，也可以使用連接到高壓清洗機的刷子使用和使用清潔劑。清洗刷適用於 K 2 至 K 7 範圍內的所有高壓清洗機。兩個可互換的汽車和自行車以及家庭和花園附件，可單獨提供，特別適用於精緻或耐用的表面。