WB 130 旋轉清洗刷

始終在旋轉：帶有可互換附件的旋轉清洗刷可清潔油漆、玻璃或塑料等光滑表面。借由整合的更換桿，可快速更換刷毛種類。

當與可互換的通用刷毛結合使用時，凱馳的 WB 130 旋轉清洗刷特別適用於油漆、玻璃或塑料等表面。強大的旋轉確保有效和徹底的清潔。清洗刷具有更換桿，可快速輕鬆地更換附件，而不會接觸污垢，並配有透明蓋，可提供令人印象深刻的清潔體驗。如果需要，也可以使用連接到高壓清洗機的刷子使用和使用清潔劑。清洗刷適用於 K 2 至 K 7 範圍內的所有高壓清洗機。兩個可互換的汽車和自行車以及家庭和花園附件，可單獨提供，特別適用於精緻或耐用的表面。

特點和好處
旋轉刷頭
  • 溫和、柔軟有效的清潔
  • 清潔方便舒適。
透過放開撥桿更換附件
  • 快速容易拆裝而不會碰到髒汙
  • 始終保持雙手清潔。
  • 為不同的應用選擇合適的附件。
使用連接到高壓清洗機的清洗刷使用清潔劑
  • 有效移除髒汙清潔
透明外殼
  • 有良好的清潔體驗都是多虧了這些技術
整合鬃毛
  • 減少噴水並保護用戶和周圍環境。
與庭院水管快速接頭相容
  • 連接花園軟管，無需高壓清洗機即可使用。

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.4
重量(包裝後公斤) (kg) 0.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 305 x 156 x 137

如果您對之前的WB 120 有任何疑問，請聯繫凱馳免付費專線或凱馳授權經銷商。

應用範圍
  • 汽車
  • 清潔機車與輕型機車
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
  • 溫室
  • 車庫大門
  • 百葉窗 / 捲簾
  • 私人螢幕
  • 陽台壁板
  • 窗台
