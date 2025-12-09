WB 130 旋轉清洗刷
始終在旋轉：帶有可互換附件的旋轉清洗刷可清潔油漆、玻璃或塑料等光滑表面。借由整合的更換桿，可快速更換刷毛種類。
當與可互換的通用刷毛結合使用時，凱馳的 WB 130 旋轉清洗刷特別適用於油漆、玻璃或塑料等表面。強大的旋轉確保有效和徹底的清潔。清洗刷具有更換桿，可快速輕鬆地更換附件，而不會接觸污垢，並配有透明蓋，可提供令人印象深刻的清潔體驗。如果需要，也可以使用連接到高壓清洗機的刷子使用和使用清潔劑。清洗刷適用於 K 2 至 K 7 範圍內的所有高壓清洗機。兩個可互換的汽車和自行車以及家庭和花園附件，可單獨提供，特別適用於精緻或耐用的表面。
特點和好處
旋轉刷頭
- 溫和、柔軟有效的清潔
- 清潔方便舒適。
透過放開撥桿更換附件
- 快速容易拆裝而不會碰到髒汙
- 始終保持雙手清潔。
- 為不同的應用選擇合適的附件。
使用連接到高壓清洗機的清洗刷使用清潔劑
- 有效移除髒汙清潔
透明外殼
- 有良好的清潔體驗都是多虧了這些技術
整合鬃毛
- 減少噴水並保護用戶和周圍環境。
與庭院水管快速接頭相容
- 連接花園軟管，無需高壓清洗機即可使用。
技術規格
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.4
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|305 x 156 x 137
如果您對之前的WB 120 有任何疑問，請聯繫凱馳免付費專線或凱馳授權經銷商。
影片
應用範圍
- 汽車
- 清潔機車與輕型機車
- 花園 / 露台 / 陽臺家具
- 溫室
- 車庫大門
- 百葉窗 / 捲簾
- 私人螢幕
- 陽台壁板
- 窗台