WB 130 汽車與摩托車套裝，因其柔軟的超細纖維而特別適用於清潔汽車和腳踏車，並透過其透明蓋提供令人印象深刻的清潔效果。強大的旋轉確保有效和徹底的清潔。借助更換桿，可以快速、輕鬆地更換創新且可互換的汽車和摩托車專用刷毛，而不會接觸污垢。得益於巧妙的固定座，兩件式附件的布料部分可以在清潔後取下，並在 60°C 的機器中清洗。旋轉清洗刷適用於所有K 2 至 K 7 級高壓清洗機。如果需要，也可以使用連接到高壓清洗機的刷子使用和使用清潔劑。用於 WB 130 旋轉清洗刷的兩個可互換通用和家庭和花園配件可單獨購買，適用於所有光滑表面，特別適用於耐腐蝕表面。