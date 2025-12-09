WB 130 旋轉清洗刷 汽車與摩托車套裝

溫和清潔汽車和摩托車：帶有創新的可拆卸超細纖維汽車和摩托車附件的旋轉洗刷毛。可在 60 °C 下清洗。

WB 130 汽車與摩托車套裝，因其柔軟的超細纖維而特別適用於清潔汽車和腳踏車，並透過其透明蓋提供令人印象深刻的清潔效果。強大的旋轉確保有效和徹底的清潔。借助更換桿，可以快速、輕鬆地更換創新且可互換的汽車和摩托車專用刷毛，而不會接觸污垢。得益於巧妙的固定座，兩件式附件的布料部分可以在清潔後取下，並在 60°C 的機器中清洗。旋轉清洗刷適用於所有K 2 至 K 7 級高壓清洗機。如果需要，也可以使用連接到高壓清洗機的刷子使用和使用清潔劑。用於 WB 130 旋轉清洗刷的兩個可互換通用和家庭和花園配件可單獨購買，適用於所有光滑表面，特別適用於耐腐蝕表面。

特點和好處
旋轉刷頭
  • 溫和、柔軟有效的清潔
透過放開撥桿更換附件
  • 快速容易拆裝而不會碰到髒汙
  • 您的手始終保持清潔。
  • 為不同的應用選擇合適的附件。
創新的微纖維附件，帶有鉤環扣，可拆卸和清洗
  • 可在60°C的溫度下清洗。
  • 附件可以快速再次使用，無需任何力量更換。
特別溫和的清潔
  • 非常適合清潔細膩的表面，例如油漆。
使用連接到高壓清洗機的清洗刷使用清潔劑
  • 有效移除髒汙清潔
透明外殼
  • 有良好的清潔體驗都是多虧了這些技術
整合鬃毛
  • 減少噴水並保護用戶和周圍環境。
與庭院水管快速接頭相容
  • 連接花園軟管，無需高壓清洗機即可使用。

技術規格

技術規格

纖維紡織品 75％聚酯纖維，25％聚酰胺
顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.4
重量(包裝後公斤) (kg) 0.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 305 x 156 x 137

如果您對之前的WB 120 有任何疑問，請聯繫凱馳免付費專線或凱馳授權經銷商。

應用範圍
  • 汽車
  • 清潔機車與輕型機車
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

