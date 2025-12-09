WD 2/3 絨毛不織布集塵袋(1組4個)

極其抗撕裂的絨毛不織布集塵袋專為凱馳乾濕兩用吸塵器專為WD 3、KWD 2、WD 3.300開發。

絨毛不織布集塵袋適用於乾濕兩用真空吸塵器 WD 3、WD 3.300、KWD 2 。它們在由於其極強的抗撕裂材料、最佳的吸力和高水平的灰塵集塵能力。它們非常適合要求苛刻的應用，例如用於吸走粗糙和潮濕的污垢。內共包含四個集塵袋。

特點和好處
三層不織布成分
  • 使用過程中實現高吸力和高灰塵過濾。
  • 極度抗撕裂，非常適合重度使用。
適用於凱馳乾濕兩用吸塵器 WD 1 Compact Battery、WD 2 Plus、WD 2-18、WD 2、WD 3、WD 3-18、WD 3 Battery、KWD 1–3、MV 2、MV 3
適用於凱馳SE 4、SE 4001、SE 4002 噴抽式清洗機

技術規格

技術規格

數量 (Piece(s)) 4
顏色 白色
重量(公斤) (kg) 0.1
重量(包裝後公斤) (kg) 0.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 230 x 200 x 12
兼容的設備
應用範圍
  • 乾污垢
  • 多合一：去除各種乾濕日常污垢。
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌