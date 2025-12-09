WD 2/3 絨毛不織布集塵袋(1組4個)
極其抗撕裂的絨毛不織布集塵袋專為凱馳乾濕兩用吸塵器專為WD 3、KWD 2、WD 3.300開發。
絨毛不織布集塵袋適用於乾濕兩用真空吸塵器 WD 3、WD 3.300、KWD 2 。它們在由於其極強的抗撕裂材料、最佳的吸力和高水平的灰塵集塵能力。它們非常適合要求苛刻的應用，例如用於吸走粗糙和潮濕的污垢。內共包含四個集塵袋。
特點和好處
三層不織布成分
- 使用過程中實現高吸力和高灰塵過濾。
- 極度抗撕裂，非常適合重度使用。
適用於凱馳乾濕兩用吸塵器 WD 1 Compact Battery、WD 2 Plus、WD 2-18、WD 2、WD 3、WD 3-18、WD 3 Battery、KWD 1–3、MV 2、MV 3
適用於凱馳SE 4、SE 4001、SE 4002 噴抽式清洗機
技術規格
|數量 (Piece(s))
|4
|顏色
|白色
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|230 x 200 x 12
應用範圍
- 乾污垢
- 多合一：去除各種乾濕日常污垢。