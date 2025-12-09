絨毛不織布集塵袋適用於乾濕兩用真空吸塵器 WD 3、WD 3.300、KWD 2 。它們在由於其極強的抗撕裂材料、最佳的吸力和高水平的灰塵集塵能力。它們非常適合要求苛刻的應用，例如用於吸走粗糙和潮濕的污垢。內共包含四個集塵袋。