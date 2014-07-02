帶“快接式”轉接器的“最佳”噴槍的高壓軟管延長套件。10米延長高壓軟管提供了更大的靈活性，並增加了高壓清洗機的工作距離。只需將其連接在帶有快接式噴槍和高壓軟管之間，即可立即工作。堅固耐用的DN 8優質軟管使用紡織棉紗包覆，並具有軟管扭結保護以及堅固的黃銅接頭，使用壽命長。軟管延長線可承受高達180 bar的壓力，可用於最高60°C的溫度。當然，延長軟管也可以與清潔劑一起使用。K 3至K 7級高壓清洗機適用。