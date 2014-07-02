XH 10 Q快接式延長高壓管，10公尺

高壓軟管延長管具有更大的靈活性。 10 m堅固的DN 8軟管，具有出色的耐用性。適用於2008年或以後配置快接式的K 3至K 7。

帶“快接式”轉接器的“最佳”噴槍的高壓軟管延長套件。10米延長高壓軟管提供了更大的靈活性，並增加了高壓清洗機的工作距離。只需將其連接在帶有快接式噴槍和高壓軟管之間，即可立即工作。堅固耐用的DN 8優質軟管使用紡織棉紗包覆，並具有軟管扭結保護以及堅固的黃銅接頭，使用壽命長。軟管延長線可承受高達180 bar的壓力，可用於最高60°C的溫度。當然，延長軟管也可以與清潔劑一起使用。K 3至K 7級高壓清洗機適用。

特點和好處
10米延長高壓管
  • 延長工作半徑，更大的靈活性。
快速接頭
  • 快速連接裝置，容易於連接噴槍和高壓軟管。
DN 8優質高壓管，採用高強度紡織編織
  • 防止高壓管扭結

技術規格

溫度 (°C) max. 60
最大壓力(Bar) (bar) 180
長度 (m) 10
顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 1.1
重量(包裝後公斤) (kg) 1.3
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 240 x 240 x 85
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

