XH 10 Q快接式延長高壓管，10公尺
高壓軟管延長管具有更大的靈活性。 10 m堅固的DN 8軟管，具有出色的耐用性。適用於2008年或以後配置快接式的K 3至K 7。
帶“快接式”轉接器的“最佳”噴槍的高壓軟管延長套件。10米延長高壓軟管提供了更大的靈活性，並增加了高壓清洗機的工作距離。只需將其連接在帶有快接式噴槍和高壓軟管之間，即可立即工作。堅固耐用的DN 8優質軟管使用紡織棉紗包覆，並具有軟管扭結保護以及堅固的黃銅接頭，使用壽命長。軟管延長線可承受高達180 bar的壓力，可用於最高60°C的溫度。當然，延長軟管也可以與清潔劑一起使用。K 3至K 7級高壓清洗機適用。
特點和好處
10米延長高壓管
- 延長工作半徑，更大的靈活性。
快速接頭
- 快速連接裝置，容易於連接噴槍和高壓軟管。
DN 8優質高壓管，採用高強度紡織編織
- 防止高壓管扭結
技術規格
|溫度 (°C)
|max. 60
|最大壓力(Bar) (bar)
|180
|長度 (m)
|10
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|1.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|240 x 240 x 85