高壓清洗機 K 5 WCM
令人信服的性能：全球獨家家用 K 5 WCM 高壓清洗機配備水冷式馬達，非常適合清除道路、庭院和車輛上的污垢。
令人印象深刻的性能： K 5 WCM 擁有強大、持久的水冷馬達，可瞬間清除污垢。使用隨附的噴槍和 1 公升清潔劑罐即可瞬間清潔道路、露臺和汽車。為了更方便，可以透過簡單的扭轉動作來調節高低壓可調噴桿的壓力，從而實現特別有效和溫和的清潔。 螺旋噴桿的卓越功能包括旋轉點噴頭，內建水過濾器，可靠地保護幫浦免受污垢顆粒的受損。
特點和好處
絕佳清潔表現水冷馬達以其特別長的使用壽命和高功率而令人印象深刻。
整合清潔劑自吸管方便且容易使用清潔劑 凱馳清潔劑（作為選配）不僅可以保護和照顧被清潔的表面，而且可以產生更有效率、更持久的效果。
乾淨整潔高壓管、噴槍、啟動開關和電源線可直接存放在設備上。
快接系統
- 高壓管具備方便性能夠快速接於主機上，此外也可以簡易組裝於高壓槍把上。省時不費力
技術規格
技術規格
|電壓(伏特) (V)
|127
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|壓力 (psi)
|max. 2000
|水量 (l/h)
|max. 360
|清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h)
|40
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 40
|額定功率 (W)
|1600
|電源線 (公尺) (m)
|5
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|13.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|18.8
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|369 x 329 x 901
主機規格或內含配件
- 清潔劑: 通用清潔劑, 1 l
- 主機高壓快接口: G 180 Q
- 高低壓可調式噴桿
- 螺旋噴桿
- 高壓管: 8 m
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 清潔劑的應用: 清潔劑吸水管
- 水冷式馬達
- 幫浦材質: 鋁
- 內置進水過濾器
- 自吸自來水桶
應用範圍
- 花園圍牆與石牆
- 戶外台階
- 居家周圍與庭院
- 花園 / 露台 / 陽臺家具
- 清潔園藝機器和工具
- 清潔中型汽車與小貨車
- 清潔機車與輕型機車
- 腳踏車