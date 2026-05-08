高壓清洗機 K 5 WCM

令人信服的性能：全球獨家家用 K 5 WCM 高壓清洗機配備水冷式馬達，非常適合清除道路、庭院和車輛上的污垢。

令人印象深刻的性能： K 5 WCM 擁有強大、持久的水冷馬達，可瞬間清除污垢。使用隨附的噴槍和 1 公升清潔劑罐即可瞬間清潔道路、露臺和汽車。為了更方便，可以透過簡單的扭轉動作來調節高低壓可調噴桿的壓力，從而實現特別有效和溫和的清潔。 螺旋噴桿的卓越功能包括旋轉點噴頭，內建水過濾器，可靠地保護幫浦免受污垢顆粒的受損。

特點和好處
高壓清洗機 K 5 WCM: 絕佳清潔表現
絕佳清潔表現
水冷馬達以其特別長的使用壽命和高功率而令人印象深刻。
高壓清洗機 K 5 WCM: 整合清潔劑自吸管
整合清潔劑自吸管
方便且容易使用清潔劑 凱馳清潔劑（作為選配）不僅可以保護和照顧被清潔的表面，而且可以產生更有效率、更持久的效果。
高壓清洗機 K 5 WCM: 乾淨整潔
乾淨整潔
高壓管、噴槍、啟動開關和電源線可直接存放在設備上。
快接系統
  • 高壓管具備方便性能夠快速接於主機上，此外也可以簡易組裝於高壓槍把上。省時不費力

技術規格

技術規格

電壓(伏特) (V) 127
頻率(赫茲) (Hz) 60
壓力 (psi) max. 2000
水量 (l/h) max. 360
清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h) 40
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 40
額定功率 (W) 1600
電源線 (公尺) (m) 5
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 13.3
重量(包裝後公斤) (kg) 18.8
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 369 x 329 x 901

主機規格或內含配件

  • 清潔劑: 通用清潔劑, 1 l
  • 主機高壓快接口: G 180 Q
  • 高低壓可調式噴桿
  • 螺旋噴桿
  • 高壓管: 8 m
  • 3/4"園藝用管轉接器

設備

  • 清潔劑的應用: 清潔劑吸水管
  • 水冷式馬達
  • 幫浦材質: 鋁
  • 內置進水過濾器
  • 自吸自來水桶
高壓清洗機 K 5 WCM
高壓清洗機 K 5 WCM
高壓清洗機 K 5 WCM
應用範圍
  • 花園圍牆與石牆
  • 戶外台階
  • 居家周圍與庭院
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
  • 清潔園藝機器和工具
  • 清潔中型汽車與小貨車
  • 清潔機車與輕型機車
  • 腳踏車
配件
清潔劑
官方網路商店資訊

網路商店資訊
網路商店條款與條件
網路商店隱私政策
網路商店退換貨政策

官方網站資訊

版權與免責聲明
常見問答
RoHS限用物質含有情況標示資訊

聯絡我們

 台北總公司
11494 台北市內湖區陽光街300號6樓

台北展售中心 / 技術維修中心
11494 台灣台北市內湖區陽光街300號1樓 

Tel｜+886-2-2221-0698
Fax｜+886-2-2221-1695

北區技術服務專線｜0800-666-825


台中分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
40743 台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel｜+886-4-2317-6060
Fax｜+886-4-2317-2050

中區技術服務專線｜0800-666-355


高雄分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
83048 高雄市鳳山區文安街15號

Tel｜+886-7-780-3322
Fax｜+886-7-780-3391

南區技術服務專線｜0800-558-689

官方社群
  • SSL安全性
© 2026 德國 (德商) 凱馳清潔設備股份有限公司