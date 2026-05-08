令人印象深刻的性能： K 5 WCM 擁有強大、持久的水冷馬達，可瞬間清除污垢。使用隨附的噴槍和 1 公升清潔劑罐即可瞬間清潔道路、露臺和汽車。為了更方便，可以透過簡單的扭轉動作來調節高低壓可調噴桿的壓力，從而實現特別有效和溫和的清潔。 螺旋噴桿的卓越功能包括旋轉點噴頭，內建水過濾器，可靠地保護幫浦免受污垢顆粒的受損。