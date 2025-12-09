電動拖把 EWM2 自驅無線洗地機
Smart拖把可輕鬆去除污漬和飛濺物 - 無需使用水桶或疲勞刷洗地板。比傳統拖把提升20%乾淨效果。* 電池運行時間：約20 分鐘。
去除污漬和飛濺到邊緣髒污 - 無需使用水桶或疲勞的刷洗。不可能？再想一想！帶有清水箱與汙水箱的EWM 2使這成為可能 —— 傳統拖把是多餘的。旋轉的滾刷不斷被乾淨的水或是清潔劑沾濕，而刷洗地板後的污垢最終進入汙水箱。該設備使地板比傳統拖把清潔多達 20%* 。由於其纖細的外形和靈活的旋轉刷頭，EWM 2不僅可以輕鬆伸入家具下方，還可以節省存儲空間。地板乾燥時間僅為兩分鐘左右，非常適合用於所有類型的硬地板（例如瓷磚、鑲木地板、層壓板、 PVC 和乙烯基）。強大的鋰離子電池的運行時間約為 20 分鐘。這使您可以使用該設備清潔多達 20-30 坪的地板空間。
特點和好處
去除噴濺和污漬取代傳統的拖把和水桶 清潔到邊緣。
擦拭比拖把清潔20％*，更方便2水箱系統：清水箱中的清水或清潔劑可以沾溼滾刷，同時將污物收集在汙水箱中。 毫不費力：無需在水桶周圍拖動水桶，無需用手擰乾地板清潔布，也無需擦洗。 滾刷可在60°C下清洗。
纖細的主機機身設計與多向轉軸的清潔滾刷頭能在傢俱間穿梭且不費力的清潔。 產品重量輕、移動簡單，使用舒適。 緊湊的儲存收納空間
適用於所有堅硬地板（例如，密封、上油、打蠟的實木複合地板、層壓板，瓷磚、PVC、乙烯基）
- 低濕度代表清潔刷洗後地板可以在2分鐘就可以行走。
- 適用於所有類型地板的廣泛清潔劑和護理產品。
採用最新鋰電池科技，使用時間大約有20分鐘
- 獨立於電源插座，在清潔時可最大程度地自由移動–無需不斷更換插座。
- 三段式LED電池電量顯示燈號。
收納座含滾刷收納處
- 實用的收納座可以擺放主機與滾刷
技術規格
|電池驅動
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|120 / 240
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|清潔效率/每次滿電 (m²)
|approx. 60
|清水槽容量(公升) (ml)
|360
|污水槽容量(公升) (ml)
|140
|滾刷工作寬度 (mm)
|300
|地板乾燥時間 (min)
|approx. 2
|電池電壓(伏特) (V)
|7.2 - 7.4
|電池容量 (Ah)
|2.5
|使用時間 (min)
|approx. 20
|充電時間 (h)
|4
|電池種類
|長效型電池
|不含配件重量 (kg)
|2.4
|重量(包裝後公斤) (kg)
|5.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|305 x 226 x 1220
* 在“擦拭”測試類別中，EWM 2 的清潔性能比帶有地板布套的傳統擦拭拖把高出 20%。指清潔效率和邊緣清潔的平均測試結果。
主機規格或內含配件
- 多用途滾刷: 2 Piece(s)
- 清潔劑: RM 536 通用地板清潔劑, 30 ml
- 收納座含滾刷收納處
- 鋰電池充電器
設備
- 雙水箱系統
影片
應用範圍
- 硬質地板
- 密封硬地板