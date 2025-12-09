去除污漬和飛濺到邊緣髒污 - 無需使用水桶或疲勞的刷洗。不可能？再想一想！帶有清水箱與汙水箱的EWM 2使這成為可能 —— 傳統拖把是多餘的。旋轉的滾刷不斷被乾淨的水或是清潔劑沾濕，而刷洗地板後的污垢最終進入汙水箱。該設備使地板比傳統拖把清潔多達 20%* 。由於其纖細的外形和靈活的旋轉刷頭，EWM 2不僅可以輕鬆伸入家具下方，還可以節省存儲空間。地板乾燥時間僅為兩分鐘左右，非常適合用於所有類型的硬地板（例如瓷磚、鑲木地板、層壓板、 PVC 和乙烯基）。強大的鋰離子電池的運行時間約為 20 分鐘。這使您可以使用該設備清潔多達 20-30 坪的地板空間。