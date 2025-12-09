電動拖把 EWM2 自驅無線洗地機

Smart拖把可輕鬆去除污漬和飛濺物 - 無需使用水桶或疲勞刷洗地板。比傳統拖把提升20%乾淨效果。* 電池運行時間：約20 分鐘。

去除污漬和飛濺到邊緣髒污 - 無需使用水桶或疲勞的刷洗。不可能？再想一想！帶有清水箱與汙水箱的EWM 2使這成為可能 —— 傳統拖把是多餘的。旋轉的滾刷不斷被乾淨的水或是清潔劑沾濕，而刷洗地板後的污垢最終進入汙水箱。該設備使地板比傳統拖把清潔多達 20%* 。由於其纖細的外形和靈活的旋轉刷頭，EWM 2不僅可以輕鬆伸入家具下方，還可以節省存儲空間。地板乾燥時間僅為兩分鐘左右，非常適合用於所有類型的硬地板（例如瓷磚、鑲木地板、層壓板、 PVC 和乙烯基）。強大的鋰離子電池的運行時間約為 20 分鐘。這使您可以使用該設備清潔多達 20-30 坪的地板空間。

特點和好處
電動拖把 EWM2 自驅無線洗地機: 去除噴濺和污漬
取代傳統的拖把和水桶 清潔到邊緣。
電動拖把 EWM2 自驅無線洗地機: 擦拭比拖把清潔20％*，更方便
2水箱系統：清水箱中的清水或清潔劑可以沾溼滾刷，同時將污物收集在汙水箱中。 毫不費力：無需在水桶周圍拖動水桶，無需用手擰乾地板清潔布，也無需擦洗。 滾刷可在60°C下清洗。
電動拖把 EWM2 自驅無線洗地機: 纖細的主機機身設計與多向轉軸的清潔滾刷頭
能在傢俱間穿梭且不費力的清潔。 產品重量輕、移動簡單，使用舒適。 緊湊的儲存收納空間
適用於所有堅硬地板（例如，密封、上油、打蠟的實木複合地板、層壓板，瓷磚、PVC、乙烯基）
  • 低濕度代表清潔刷洗後地板可以在2分鐘就可以行走。
  • 適用於所有類型地板的廣泛清潔劑和護理產品。
採用最新鋰電池科技，使用時間大約有20分鐘
  • 獨立於電源插座，在清潔時可最大程度地自由移動–無需不斷更換插座。
  • 三段式LED電池電量顯示燈號。
收納座含滾刷收納處
  • 實用的收納座可以擺放主機與滾刷

技術規格

電池驅動
電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 120 / 240
頻率(赫茲) (Hz) 50 / 60
清潔效率/每次滿電 (m²) approx. 60
清水槽容量(公升) (ml) 360
污水槽容量(公升) (ml) 140
滾刷工作寬度 (mm) 300
地板乾燥時間 (min) approx. 2
電池電壓(伏特) (V) 7.2 - 7.4
電池容量 (Ah) 2.5
使用時間 (min) approx. 20
充電時間 (h) 4
電池種類 長效型電池
不含配件重量 (kg) 2.4
重量(包裝後公斤) (kg) 5.3
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 305 x 226 x 1220

* 在“擦拭”測試類別中，EWM 2 的清潔性能比帶有地板布套的傳統擦拭拖把高出 20%。指清潔效率和邊緣清潔的平均測試結果。

主機規格或內含配件

  • 多用途滾刷: 2 Piece(s)
  • 清潔劑: RM 536 通用地板清潔劑, 30 ml
  • 收納座含滾刷收納處
  • 鋰電池充電器

設備

  • 雙水箱系統
影片

應用範圍
  • 硬質地板
  • 密封硬地板
配件
清潔劑
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
