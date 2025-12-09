淨水過濾系統 WPC 120 UF

WPC 120 UF 淨水過濾器，具有 4 段過濾系統。可靠地去除顆粒、細菌、病毒和其他污染物。非常適合未知自來水條件。

我們的 WPC 120 UF 淨水過濾器憑藉其強大的 4 段過濾系統，在未知飲用水品質時確保高水準的安全性，同時還具有超簡單的操作、安裝和維護。可靠地去除水中的各種顆粒、微塑膠、細菌、病毒、氯、重金屬和藥物殘留，並顯著改善水質。持久耐用的濾芯具有約 2500 公升的過濾能力，這意味著過濾器只需很少更換，並且借助方便的卡扣與磁吸設計，可以快速輕鬆地完成此操作。 WPC 120 UF 無需連接電源即可運作；安裝配件包含轉接器、過濾水的水龍鵝頸包含在標準配件。

特點和好處
淨水過濾系統 WPC 120 UF: 高水準保護，防止飲用水受污染
高水準保護，防止飲用水受污染
3 個強大的過濾器可在未知的水條件下提供額外的保護。 去除顆粒、細菌、病毒、氯、重金屬、藥物殘留。 改善飲用水的味道。
淨水過濾系統 WPC 120 UF: 安裝維護方便
安裝維護方便
由於卡扣設計和外殼磁吸方式，可以快速更換過濾器。 易於連接至水管。包括轉接器和鵝頸水龍頭。
淨水過濾系統 WPC 120 UF: 高容量
高容量
由於容量為 2,500 公升，因此無需頻繁更換過濾器，從而降低了維護成本。
不用電源
  • 無需連接電源。
  • 可以靈活地在任何地方使用。

技術規格

技術規格

進水壓力 (bar) 1 - 4
水源供應 3/8″
過濾能力 (l) 2500
最高進水溫度(攝氏度) (°C) 5 - 38
水流量 (l/h) 120
顏色 白色
不含配件重量 (kg) 5.7
重量(包裝後公斤) (kg) 8
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 377 x 168 x 421

主機規格或內含配件

  • PP過濾
  • 微過濾
  • 活性碳過濾

影片

應用範圍
  • 飲用水
  • 廚房
配件
