淨水過濾系統 WPC 120 UF
WPC 120 UF 淨水過濾器，具有 4 段過濾系統。可靠地去除顆粒、細菌、病毒和其他污染物。非常適合未知自來水條件。
我們的 WPC 120 UF 淨水過濾器憑藉其強大的 4 段過濾系統，在未知飲用水品質時確保高水準的安全性，同時還具有超簡單的操作、安裝和維護。可靠地去除水中的各種顆粒、微塑膠、細菌、病毒、氯、重金屬和藥物殘留，並顯著改善水質。持久耐用的濾芯具有約 2500 公升的過濾能力，這意味著過濾器只需很少更換，並且借助方便的卡扣與磁吸設計，可以快速輕鬆地完成此操作。 WPC 120 UF 無需連接電源即可運作；安裝配件包含轉接器、過濾水的水龍鵝頸包含在標準配件。
特點和好處
高水準保護，防止飲用水受污染3 個強大的過濾器可在未知的水條件下提供額外的保護。 去除顆粒、細菌、病毒、氯、重金屬、藥物殘留。 改善飲用水的味道。
安裝維護方便由於卡扣設計和外殼磁吸方式，可以快速更換過濾器。 易於連接至水管。包括轉接器和鵝頸水龍頭。
高容量由於容量為 2,500 公升，因此無需頻繁更換過濾器，從而降低了維護成本。
不用電源
- 無需連接電源。
- 可以靈活地在任何地方使用。
技術規格
技術規格
|進水壓力 (bar)
|1 - 4
|水源供應
|3/8″
|過濾能力 (l)
|2500
|最高進水溫度(攝氏度) (°C)
|5 - 38
|水流量 (l/h)
|120
|顏色
|白色
|不含配件重量 (kg)
|5.7
|重量(包裝後公斤) (kg)
|8
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|377 x 168 x 421
主機規格或內含配件
- PP過濾
- 微過濾
- 活性碳過濾
影片
應用範圍
- 飲用水
- 廚房