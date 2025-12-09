我們的 WPC 120 UF 淨水過濾器憑藉其強大的 4 段過濾系統，在未知飲用水品質時確保高水準的安全性，同時還具有超簡單的操作、安裝和維護。可靠地去除水中的各種顆粒、微塑膠、細菌、病毒、氯、重金屬和藥物殘留，並顯著改善水質。持久耐用的濾芯具有約 2500 公升的過濾能力，這意味著過濾器只需很少更換，並且借助方便的卡扣與磁吸設計，可以快速輕鬆地完成此操作。 WPC 120 UF 無需連接電源即可運作；安裝配件包含轉接器、過濾水的水龍鵝頸包含在標準配件。