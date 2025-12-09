無線可攜式清洗機 OC 3 Foldable
帶有可折疊式水箱，易於運輸、易於存放且用途廣泛： OC 3 可攜折疊移動式戶外清洗機配有鋰電池，可用於移動清潔。
對於任何需要在最小空間內存放和運輸的移動清潔解決方案：凱馳緊湊輕巧的 OC 3 可攜折疊移動式戶外清洗機配有可折疊式水箱。它可以立即折疊成最小的包裝尺寸，並且可以節省空間。該設備配備鋰電池，可隨時隨地使用，無需耗時的準備工作：只需加水即可開始使用。 LED 顯示器提供電池電量的資訊。靈活的 1.8 公尺長軟管確保清潔時的最佳活動自由度。無論是在露營地、騎自行車後還是在家中的花園中 - 移動式戶外清潔器都是快速清潔的理想解決方案。提供多種配件，可擴充應用領域。
特點和好處
高效、溫和的低壓低壓的優點：高效且同時非常溫和的清潔，非常適合敏感表面。 具有水平射流的標準噴頭甚至可以可靠、精確地清潔難以到達的地方。錐形噴嘴適用於更敏感的清潔，例如狗爪子。
整合長效鋰電池無需連接電源即可隨時移動清潔。 電池運行時間長，可重複使用，無需中間充電。當電池需要充電時， LED 顯示器會發出燈號。 裝置上的 USB C 型充電插座即使在移動時（例如在路上）也能靈活充電。在車內或行動電源上。
創新的可折疊水箱大容量（ 8 公升）的靈活水箱，可折疊至最小包裝尺寸，方便運輸和節省儲存空間。 減少空間需求：軟管和槍把存放在緊湊折疊的設備中。
操作簡單方便
- 隨時隨地即可使用，無需耗時的準備，只需加水即可開始使用。
- 符合人體工學的提把附有軟管固定裝置，方便攜帶。
- 由於開口較大，水箱可以輕鬆方便地加水。
大量配件可供選擇
- 可選配用於擴展應用領域的豐富配件。
- 適合每項清潔任務的配件（無論是自行車、戶外設備、花園家具、狗或更多）。
技術規格
|壓力範圍
|低壓
|水量 (l/min)
|max. 2
|電池驅動
|電池種類
|長效型電池
|使用時間 (min)
|max. 15
|充電時間 (h)
|2.25
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|2.2
|重量(包裝後公斤) (kg)
|2.9
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|305 x 298 x 271
主機規格或內含配件
- 充電器: 充電線（ 1 根）
- 長效型電池
- 扁平噴頭
設備
- 水箱容量: 8 l
- 水管長: 1.8 m
- 噴水管種類: 低壓軟管
- 內置進水過濾器
- 槍把: 低壓槍把
- 主機過濾器
影片
應用範圍
- 腳踏車
- 露營設備
- 運動器材（衝浪板、獨木舟、立槳板）
- 寵物
- 嬰兒推車
- 雨鞋或登山靴
- 清潔園藝機器和工具
- 小孩的玩具或小推車
- 花園 / 露台 / 陽臺家具
- 花盆