無線可攜式清洗機 OC 3 Foldable

帶有可折疊式水箱，易於運輸、易於存放且用途廣泛： OC 3 可攜折疊移動式戶外清洗機配有鋰電池，可用於移動清潔。

對於任何需要在最小空間內存放和運輸的移動清潔解決方案：凱馳緊湊輕巧的 OC 3 可攜折疊移動式戶外清洗機配有可折疊式水箱。它可以立即折疊成最小的包裝尺寸，並且可以節省空間。該設備配備鋰電池，可隨時隨地使用，無需耗時的準備工作：只需加水即可開始使用。 LED 顯示器提供電池電量的資訊。靈活的 1.8 公尺長軟管確保清潔時的最佳活動自由度。無論是在露營地、騎自行車後還是在家中的花園中 - 移動式戶外清潔器都是快速清潔的理想解決方案。提供多種配件，可擴充應用領域。

特點和好處
無線可攜式清洗機 OC 3 Foldable: 高效、溫和的低壓
高效、溫和的低壓
低壓的優點：高效且同時非常溫和的清潔，非常適合敏感表面。 具有水平射流的標準噴頭甚至可以可靠、精確地清潔難以到達的地方。錐形噴嘴適用於更敏感的清潔，例如狗爪子。
無線可攜式清洗機 OC 3 Foldable: 整合長效鋰電池
整合長效鋰電池
無需連接電源即可隨時移動清潔。 電池運行時間長，可重複使用，無需中間充電。當電池需要充電時， LED 顯示器會發出燈號。 裝置上的 USB C 型充電插座即使在移動時（例如在路上）也能靈活充電。在車內或行動電源上。
無線可攜式清洗機 OC 3 Foldable: 創新的可折疊水箱
創新的可折疊水箱
大容量（ 8 公升）的靈活水箱，可折疊至最小包裝尺寸，方便運輸和節省儲存空間。 減少空間需求：軟管和槍把存放在緊湊折疊的設備中。
操作簡單方便
  • 隨時隨地即可使用，無需耗時的準備，只需加水即可開始使用。
  • 符合人體工學的提把附有軟管固定裝置，方便攜帶。
  • 由於開口較大，水箱可以輕鬆方便地加水。
大量配件可供選擇
  • 可選配用於擴展應用領域的豐富配件。
  • 適合每項清潔任務的配件（無論是自行車、戶外設備、花園家具、狗或更多）。

技術規格

技術規格

壓力範圍 低壓
水量 (l/min) max. 2
電池驅動
電池種類 長效型電池
使用時間 (min) max. 15
充電時間 (h) 2.25
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 2.2
重量(包裝後公斤) (kg) 2.9
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 305 x 298 x 271

主機規格或內含配件

  • 充電器: 充電線（ 1 根）
  • 長效型電池
  • 扁平噴頭

設備

  • 水箱容量: 8 l
  • 水管長: 1.8 m
  • 噴水管種類: 低壓軟管
  • 內置進水過濾器
  • 槍把: 低壓槍把
  • 主機過濾器

影片

應用範圍
  • 腳踏車
  • 露營設備
  • 運動器材（衝浪板、獨木舟、立槳板）
  • 寵物
  • 嬰兒推車
  • 雨鞋或登山靴
  • 清潔園藝機器和工具
  • 小孩的玩具或小推車
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
  • 花盆
配件
清潔劑
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌