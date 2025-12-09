對於任何需要在最小空間內存放和運輸的移動清潔解決方案：凱馳緊湊輕巧的 OC 3 可攜折疊移動式戶外清洗機配有可折疊式水箱。它可以立即折疊成最小的包裝尺寸，並且可以節省空間。該設備配備鋰電池，可隨時隨地使用，無需耗時的準備工作：只需加水即可開始使用。 LED 顯示器提供電池電量的資訊。靈活的 1.8 公尺長軟管確保清潔時的最佳活動自由度。無論是在露營地、騎自行車後還是在家中的花園中 - 移動式戶外清潔器都是快速清潔的理想解決方案。提供多種配件，可擴充應用領域。