工業清潔解決方案與系統設備
我們可以提供您所需要的清潔需求 - 在這頁面中我們將告訴您德國凱馳工業清潔解決方案。
工業用吸塵系統、乾冰清洗、桶槽清洗系統、高壓與超高壓清洗機、地板清洗與掃地。我們的設備幾乎涵蓋了所有工業清潔領域所需。現在您只需要告訴我們您所面對的清潔需求，而我們將會告訴您怎才是最有效率的清潔解決方案。
完整的工業解決方案
每個成功階段
污垢並沒有界線，所以您需要在公司中各工業階段有對應的清潔解決方案：從基礎設施和生產相關領域到生產本身，且適合環境。對於各種任務，您不僅需要單個標準程序更需要綜合的清潔方案。你需要從我們這獲得一個每次都能最佳結果的系統。
德國凱馳系統
與您的運營商一起合作，我們力求開發最具創新性的解決方案，產品和服務，始終以創建優化系統為目標。由機器、配件、清潔劑和服務組成的系統，可以輕鬆加入到您的操作流程中，並為工業解決方案帶來真正的附加值。德國凱馳系統清潔，創造不凡
我們全方位的夥伴
在工業領域中，您將面臨一系列專業特殊的清潔任務：機械和生產系統、模具和零件，以戶外的裝載碼頭或運輸路線，甚至是倉儲區域。這些本身都清潔非常複雜難度高。將全部都選用一個效率最高，功效最高的功能清潔設備，需要廣泛的專業知識和經驗。作為清潔技術的世界市場領導者，我們能提供這種專業知識和超過75年的累積經驗。我們提供獨特的德國凱馳清潔系統。我們為您的每一項任務都能提供解決方案。你會從中得到什麼？所有的好處與省成本。
通過高效率的智慧清潔管理提高效率。通過確保每個應用領域的清潔，都能同時提高品質。通過我們創新，溫和和對於環境保護的清潔程序，您可以優化系統的維護和保養。
使用我們針對特定生產環境的客製化解決方案，您可以隨時確保符合特定的衛生法規和安全標準。對於極端或特別環境，如防爆區，危險區域，極端溫度區域以及有限的區域，我們提供高度專業化的解決方案。這使您能夠宣傳您的核心業務。更重要的是，您可以從減少停機時間中受益。
去除關鍵物質是最苛刻的清潔任務之一。無論是爆炸性，危險性，油性，油膩或頑固的污垢 - 透過我們的特殊應用，幾乎可以安全可靠地去除任何類型的污垢，而不會損壞您的系統。而在處理非常易於處理的污垢和結垢的地方，您僅需要純淨的水源：我們的超高壓系統可以清除任何類型的污垢，甚至塗漆或是針對性的方式去除固化混凝土。
只要他們有計劃，暫時休息是重要的。為了確保這一點，我們提供清潔解決方案，您可以不間斷地將其與生產流程同時使用。並且具有最少的安裝設置和轉換時間。
你的工作環境已經夠複雜了。這就是為什麼你會喜歡我們的容易使用的清潔設備。同樣適用於特殊要求的設備。為確保您的清潔結束後，您不會面臨新的問題，我們也為您提供環境可持續的清潔和處理生產廢水的解決方案。
工業用吸塵系統
吸塵. 清潔固態髒污
吸塵在工業上有無數應用：從細塵到粗污垢，固體或液體，移動或靜止。我們為您開發適用於各種行業和領域的標準或客製化真空吸塵解決方案。你告訴我們你需要什麼真空和應用在哪裡。我們將向您展示這樣做的最佳方式。
吸塵清潔甚至可以說是為您的行業再賺錢。在各行業中，清潔度是持續高產品質量的重要要求。這是實現市場價格與上漲的基礎。
我們工業吸塵器的優點
- IVR-L非常堅固 - 使用高品質的材料和耐用的連接裝置
- IVS堅固耐用可持續多年
- IVC超強的機器，即使是24小時不間斷清潔運轉
- IVC EC Z22用於危險應用的安全防爆吸塵器
- 客製化特殊解決方案，固定主機操作
應用範例
- 金屬屑，顆粒，沖孔廢料
- 有害的灰塵
- 爆炸性粉塵
- 冷卻液，潤滑油和油
- 粉末
- 複合材料
應用區域
- 汽車行業
- 機械和工廠工程
- 金屬和成型
- 工具製作和金屬加工
- 焦化礦物油加工
- 玻璃和石材加工
- 造紙印刷業
- 食品工業
- 澱粉和煙草生產
- 橡膠和塑料生產
- 木材加工和家俱生產
- 化工行業
- 製藥業
- 當地公共服務設施
超高壓清洗系統
綜合能力，最傑出的水刀力量
我們結合了德國凱馳和WOMA超高壓水刀的能力，以開發完美的超高壓清洗機，用於嚴格的工業和建築領域。最後採用我們的新UHP（超高壓）。
我們的新超高壓課程提供標準化，緊湊的超高壓清洗機，從350 bar的工作壓力直到最超級等級的出色的2800 bar工作壓力。這些性能水平可用設計成移動裝置和固定主機式的解決方案。客製化解決方案可以產生高達4,000巴的工作壓力。我們的高效工業幫浦技術來至於WOMA，超高壓技術的先驅。
該設備可以帶來下列優勢
- 對環境保護友善
- 高效能
- 採用最新清潔技術
- 能完美的操控
- 具備安全性
應用範例
- 混凝土修復和拆除
- 清潔管道，管束和熱交換器
- 篩子，過濾器和油箱內部清潔
- 去除塗料和塗料
- 除鏽
- 表面處理
- 磨料切割
- 所有類型的表面去除
應用區域
- 汽車行業
- 造船及維修
- 食品工業
- 化學工業
- 機械製造
- 金屬，鋼鐵和鋁加工
- 石材加工
- 紙張生產
- 精煉石油產品/礦物油的加工和精煉
- 運輸
- 施工
- 礦業
- 建築清潔
- 公共建築
- 發電廠
- 拆卸和去污
乾冰清洗
乾冰爆破：強大，不傷害物體表面，無殘渣
你想要一種清除頑固污垢的方式，溫和不傷害清潔物體表面但卻跟其他花時間花費高的清潔一樣有效嗎？那麼來自德國凱馳的乾冰清洗機是您的正確解決方案。該系統使用壓縮空氣和乾冰微粒從工件或表面去除橡膠殘留物，油，油脂，脫模劑，染料等。
我們的乾冰甚至可以在法律禁止用水或沙子清潔的地方使用，更經濟節省費用。乾冰顆粒為二氧化碳無殘留物 - 不會留下任何水分。這意味著您也可以清潔一般清潔方法不適合的零組件，如電動機。您可以使用我們的乾冰製造機自己很容易地生產出乾冰顆粒。並配有適合各種應用的配件，您就可以獲得出色的清潔效果。
該設備可以帶來下列優勢
- 不需要更多的準備安裝工作時間
- 最少的停機時間
- 環保清潔
- 表面保持原樣
- 無殘留物
- 生產過程中清洗不需要拆除
應用範例
- 機器人自動化設備
- 模具
- 灌裝系統
- 運輸系統和輸送系統
- 叉車
- 液壓元件
- 電氣元件
- 控制台
應用區域
- 汽車工業，鑄造廠和塑料注塑廠
- 印刷廠
- 塑膠包裝業
- 木材和造紙業
- 電氣工業
- 食品，製藥和化妝品行業
- 鋼鐵，金屬和機械製造
- 地方市政府
桶槽清洗
大型桶槽，倉庫，容器：清潔到完美
在運輸和工業中，各種類型的桶槽用於各種物質。對於專業的桶槽清潔，我們為您提供模塊化套件的提供清潔解決方案
我們為每個清潔都有目的，生產和設計清潔系統。在這樣做的時候，我們考慮到尺寸和幾何形狀，典型的污垢類型和外部因素等特定因素。我們的系統解決方案使您能夠在各方面滿足清潔桶槽，各類容器的多樣化的要求。
該設備可以帶來下列優勢
- 節能
- 降低廢水處理成本
- 減少安裝時間
- 提早規劃和成本安全
- 最大的靈活性和靈活性
- 模塊化設計，經過經過驗證的組合
應用範例
- 桶槽和筒倉
- 20英尺貨櫃（ISO）
- 罐體車
- IB容器
- 圓桶槽
- 各種容器
應用區域
- 化工行業
- 運輸和物流
- 食品工業
- 啤酒和飲料製造商
桶槽內部清潔（短版）
罐內部清洗
反應槽與鍋爐清潔
攪拌容器和反應器的系統解決方案
您可以使用各種不同的物質和清潔程序。很明顯您需要單一種解決方案來符合高標準衛生和清潔要求。我們採用移動，永久固定式，完全整合於您的設備與自動化的方式提供清潔設備方案。
符合視覺化的系統圖顯示模塊化清潔解決方案是如何為您的清潔工作更添方便。移動清洗裝置直接靠近容器，並且可移動的噴頭清潔所有桶槽內壁表面和零件。清洗完成後，將清洗介質將回循環水箱並進行過濾。聽起來很簡單，但需要高水平的清洗技術專長和經驗，而德國凱馳同時具備兩種能力。我們將致力提供我們的專業知識和經驗為您找到正確的解決方案。
客戶好處
- 節省時間與提高清洗效率
- 感謝主機的可靠與穩定，所帶來的清潔效果
- 客製化模組
- 持續保護環境與高效能
- 安全性
- 從50 bar至超高壓1,500 bar
- 具備冷水與冷熱水或是高速加熱蒸氣模式
- 純水，酸，鹼等清潔劑
應用範例
- 攪拌器容器
- IB 中大型儲存
- 儲存桶
- 化學反應器
- 鍋爐
- 移動儲存桶
應用區域
- 化學工業
- 塗料工業
固定中央式高壓清洗系統
固定式安裝 - 馬上就可以使用
以許多工業運營商為例，由於其高功率，高效和耐用性，數十年來一直使用固定式高壓裝置。一個高壓主機可以提供多達17個噴槍操作同時操作。
固定的高壓清潔系統具備高效能，保證安全和經濟地應用於所有範圍。高壓從中央式高壓清洗系統通過配置的管道提供給固定使用點，在那裡可以高效能使用高壓清洗。全天候全天候，無需特別調整主機、設置時間或工作中斷。
該設備帶來的好處
- 減少安裝時間，降低操作成本
- 持續高效能: 不管何處、何時
- 安全工作
- 符合當地衛生法令
- 減少人力
應用範例
- 肉品屠宰場、加工廠
- 一般食品製造
- 船身油輪甲板
- 游泳池與SPA
- 工業生產系統
應用區域
- 食品工業
- 郵輪、貨輪
- 汽車製造業與維修區域
- 化學和金屬加工
微生物零件清洗
讓零件保持新的一樣
活性微生物零件清洗機在工業生產和設備維護中絕對必不可少。您是否仍在使用有機溶劑清潔零件和工具？使用德國凱馳的零件清洗機，您可以完全無需有機溶劑，卻可獲得卓越的清潔效果。
使用德國凱馳的零件清洗機和清洗劑，您可以手動徹底輕鬆地去除油脂，油漬和任何其他類型的污垢。
該設備可以帶來下列優勢
- 活性微生物清潔劑採用親水中性配方，對環境無害
- 符合人體工學的清潔方式
- 堅固耐用的主體與HDPE材質
- 減少廢油排放，處理成本減少
應用範例
- 維修工具
- 變速箱
- 機械零件
- 引擎零件
- 單一沾附油漬的零件
- 維護主機時取出的零件
應用區域
- 汽車維修區與工作間
- 保養廠
- 金屬加工
- 零件清洗工廠
- 製造廠
與專人連絡
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