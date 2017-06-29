工業清潔解決方案與系統設備

我們全方位的夥伴

在工業領域中，您將面臨一系列專業特殊的清潔任務：機械和生產系統、模具和零件，以戶外的裝載碼頭或運輸路線，甚至是倉儲區域。這些本身都清潔非常複雜難度高。將全部都選用一個效率最高，功效最高的功能清潔設備，需要廣泛的專業知識和經驗。作為清潔技術的世界市場領導者，我們能提供這種專業知識和超過75年的累積經驗。我們提供獨特的德國凱馳清潔系統。我們為您的每一項任務都能提供解決方案。你會從中得到什麼？所有的好處與省成本。

通過高效率的智慧清潔管理提高效率。通過確保每個應用領域的清潔，都能同時提高品質。通過我們創新，溫和和對於環境保護的清潔程序，您可以優化系統的維護和保養。

使用我們針對特定生產環境的客製化解決方案，您可以隨時確保符合特定的衛生法規和安全標準。對於極端或特別環境，如防爆區，危險區域，極端溫度區域以及有限的區域，我們提供高度專業化的解決方案。這使您能夠宣傳您的核心業務。更重要的是，您可以從減少停機時間中受益。

去除關鍵物質是最苛刻的清潔任務之一。無論是爆炸性，危險性，油性，油膩或頑固的污垢 - 透過我們的特殊應用，幾乎可以安全可靠地去除任何類型的污垢，而不會損壞您的系統。而在處理非常易於處理的污垢和結垢的地方，您僅需要純淨的水源：我們的超高壓系統可以清除任何類型的污垢，甚至塗漆或是針對性的方式去除固化混凝土。

只要他們有計劃，暫時休息是重要的。為了確保這一點，我們提供清潔解決方案，您可以不間斷地將其與生產流程同時使用。並且具有最少的安裝設置和轉換時間。

你的工作環境已經夠複雜了。這就是為什麼你會喜歡我們的容易使用的清潔設備。同樣適用於特殊要求的設備。為確保您的清潔結束後，您不會面臨新的問題，我們也為您提供環境可持續的清潔和處理生產廢水的解決方案。