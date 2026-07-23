專為中硬至硬水環境設計的 PressurePro Machine Protector RM 110 ，可有效保護熱水高壓清洗機及其關鍵部件與導水部件，防止水垢沉積。由此可確保加熱線圈的水流暢通，機器性能穩定，同時使用者可節省能源並大幅降低繁瑣除垢維護的成本。 PressurePro Machine Protector RM 110 符合 HACCP 標準，因此亦適用於食品加工業的使用環境。