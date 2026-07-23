PressurePro Machine Protector RM 110, 20l

用於保護熱水高壓清洗機鍋爐加熱線圈系統（可耐溫至 150°C ）免受水垢沉積影響。非常適合用於中硬至硬水水質環境。

專為中硬至硬水環境設計的 PressurePro Machine Protector RM 110 ，可有效保護熱水高壓清洗機及其關鍵部件與導水部件，防止水垢沉積。由此可確保加熱線圈的水流暢通，機器性能穩定，同時使用者可節省能源並大幅降低繁瑣除垢維護的成本。 PressurePro Machine Protector RM 110 符合 HACCP 標準，因此亦適用於食品加工業的使用環境。

技術規格

技術規格

包裝尺寸 (l) 20
包裝數量 (Piece(s)) 1
酸鹼值 9
重量(公斤) (kg) 20.3
重量(包裝後公斤) (kg) 21.6
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 230 x 250 x 420
產品
  • 使用熱水高壓清洗機全面保護與呵護
  • 有效保護加熱管壁不結水垢
  • 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
  • 根據 EEC 648/2004 可生物降解的表面活性劑
  • 無磷
  • 不含次氮基三乙酸
PressurePro Machine Protector RM 110, 20l
PressurePro Machine Protector RM 110, 20l
PressurePro Machine Protector RM 110, 20l
應用範圍
  • 運輸與主機
  • 汽車/引擎清洗
  • 除油、磷化
  • 表面脫脂
  • 機器維護、水垢保護
配件
Created with AI (artificial intelligence)

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