我們的 T 15/1 乾式吸塵器由 45% 的回收材料 ¹⁾ 製成，因此在製造過程中專注於節約資源。它具有出色的吸力、超靜音運行、可持續性、堅固性和卓越的性價比。其耐用性體現在堅固的底座、外殼、防撞底座和大型滾輪等特徵上。儘管吸力強勁， T 15/1 的運轉噪音低。由於這種超安靜的操作，它可以隨時用於白天清潔和對噪音敏感的地方。這款緊湊型吸塵器防傾斜且易於操作，並且可以使用可折疊手把以符合人體工學的方式靠近身體進行運輸。吸塵器的集塵容積量為 15 公升。由於具有整合配件儲存功能，所提供的尖嘴吸頭始終可以存放在 T 15/1 上觸手可及的地方。高效 HEPA 14 過濾器可以作為選購品購買。