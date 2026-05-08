吸塵器 T 15/1

超靜音、可持續且耐用： T 15/1 乾式吸塵器由 45% 再生材料 ¹⁾ 製成，具有出色的吸力和符合人體工學、用戶友好的設計。

我們的 T 15/1 乾式吸塵器由 45% 的回收材料 ¹⁾ 製成，因此在製造過程中專注於節約資源。它具有出色的吸力、超靜音運行、可持續性、堅固性和卓越的性價比。其耐用性體現在堅固的底座、外殼、防撞底座和大型滾輪等特徵上。儘管吸力強勁， T 15/1 的運轉噪音低。由於這種超安靜的操作，它可以隨時用於白天清潔和對噪音敏感的地方。這款緊湊型吸塵器防傾斜且易於操作，並且可以使用可折疊手把以符合人體工學的方式靠近身體進行運輸。吸塵器的集塵容積量為 15 公升。由於具有整合配件儲存功能，所提供的尖嘴吸頭始終可以存放在 T 15/1 上觸手可及的地方。高效 HEPA 14 過濾器可以作為選購品購買。

特點和好處
吸塵器 T 15/1: 可持續且穩健： 45% 為回收成分
可持續且穩健： 45% 為回收成分
生產：減少原料和能源的使用。 使用回收材料可降低二氧化碳排放量。
吸塵器 T 15/1: 超靜音：幾乎靜音運行，噪音僅 49 dB(A)
超靜音：幾乎靜音運行，噪音僅 49 dB(A)
非常適合白天清潔。 即使在夜間也能減少噪音污染。 降低壓力或聽力損傷等風險。
吸塵器 T 15/1: 符合人體工學、小巧且使用者友善的設計
符合人體工學、小巧且使用者友善的設計
符合人體工學的運輸：可貼身使用。 符合人體工學的彎曲和舒適的提把。 節省空間且智慧：輕鬆快速收納。
可插電源線
  • 即使事先不了解，也可以簡單快速地更換電源線。
  • 清潔過程可以無縫地繼續進行。
  • 避免或降低服務成本。
智慧型手動繞線收納盤
  • 電源線可以立即存放。
  • 節省時間：只需幾秒鐘即可收納電線。
  • 電源線不會扭曲並且始終纏繞。
重量輕
  • 即使用一隻手也能輕鬆移動。
  • 易於攜帶越過台階和樓梯。
人性化的操作理念
  • 大型開 / 關按鈕。
  • 步行或手動即可快速輕鬆地操作。
  • 實用的暫放位置，整潔的收納空間。
可選配高效 HEPA 14 過濾器
  • 在衛生敏感場所實現最高安全標準。
  • 高過濾分離度： 99.995% 。
永久性過濾籃
  • 耐用、堅固且可持續。
  • 由絨毛不織布製成。
  • 可在 30 °C 下手洗並可重複使用。
整合配件收納
  • 尖嘴吸頭可以方便地存放在機身上。
  • 節省空間的儲存空間，隨時可用。
  • 機器及配件運送安全便捷。

技術規格

技術規格

電壓(伏特) (V) 110
頻率(赫茲) (Hz) 60
真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa) 173 / 17.3
空氣流量(升/秒) (l/s) 36
額定效能 (W) 585
集塵桶容量(公升) (l) 15
標準寬度(公厘) ( ) ID 35
電線長度(公尺) (m) 10
噪音量(分貝) (dB(A)) 49
不含配件重量 (kg) 6.4
重量(包裝後公斤) (kg) 9.4
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 440 x 250 x 410

主機規格或內含配件

  • 吸塵軟管長度: 2 m
  • 彎管: 抗靜電，且具備流量控制
  • 伸縮桿: 615 mm, 1007 mm
  • 伸縮延長管，金屬: 鋁
  • 可切換地板吸頭
  • 尖嘴吸頭
  • 集塵袋數量: 1 Piece(s)
  • 集塵袋材質: 不織布
  • 馬達保護濾網
  • 耐用過濾籃: 不織布

設備

  • 包裝材質: 塑膠與再生材料
  • 電源線收納方式
  • 可插電源線: 標準
  • 可折疊的手把
  • 地板吸頭掛架
  • 整合配件收納
吸塵器 T 15/1
吸塵器 T 15/1
吸塵器 T 15/1
應用範圍
  • 非常適合用於酒店業、餐飲場所、零售和建築清潔
  • 硬質地板
  • 鋪設地毯地板
  • 白天清潔
配件
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