我們的電池自驅式洗地機 BD 50/55 W Classic Bp憑藉其整合的行進驅動系統，可實現長時間且無疲勞的清潔應用。由優質鋁製成的圓盤刷罩、新款弧形快拆式 85公分刮水座以及 27 公斤的可調刷壓可確保出色的清潔效果。堅固的機器還以其非常簡單的操作理念和高度的用戶友善性而令人印象深刻。