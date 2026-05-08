洗地機 BD 50/55 W Classic Bp
得益於 55 升的水箱和 51 公分的工作寬度，我們的電池自驅式洗地機 BD 50/55 W Classic Bp 可實現高達 2000 平方米/小時的區域性能。
我們的電池自驅式洗地機 BD 50/55 W Classic Bp憑藉其整合的行進驅動系統，可實現長時間且無疲勞的清潔應用。由優質鋁製成的圓盤刷罩、新款弧形快拆式 85公分刮水座以及 27 公斤的可調刷壓可確保出色的清潔效果。堅固的機器還以其非常簡單的操作理念和高度的用戶友善性而令人印象深刻。
特點和好處
可腳踏舉升的刷盤系統最佳清潔效果。 非常堅固的設計。 高品質材料讓使用壽命更長。
雙輪自驅行進非常容易移動。 提升使用者友善介面與減少體力。 適合長時間、免疲勞應用。
自我檢測操作容易啟動主機。 減少訓練需求與縮短操作訓練時間。 多虧了自我偵測功能讓操作沒有失誤。
新款弧形快拆式刮水座
- 多虧了刮水座吸水效果讓地板更快乾。
- 最大限度地減少在最近清潔過的區域滑倒的風險。
- 提升吸力與安全性。
符合人體工程學
- 適合不同身高的使用者。
- 增加操作舒適度。
- 在清潔應用過程中實現更高的生產力。
堅固標準的底盤
- 高質量防止變形。
- 增加可靠度
- 低維護負擔與成本。
獨特吸水系統
- 容易進行維護作業。
- 減少操作時的噪音。
- 增加使用者友善度。
分離獨立清水汙水系統
- 非常容易清潔。
- 提升衛生。
清水箱蓋具備劑量刻度顯示
- 用於方便和準確地添加清潔劑。
- 降低清潔劑消耗和成本。
可搭配Home Base掛勾組
- 用於攜帶各種配件。
- 手動清潔用具總是觸手可及。
技術規格
技術規格
|驅動類型
|電池
|行進驅動
|行進模式
|主刷工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|510
|吸水工作寬度 ( 公厘 ) (mm)
|850
|清水與污水水箱 ( 公升 ) (l)
|55 / 55
|理論工作面積(平方公尺) (m²/h)
|max. 2550
|實際工作面積(平方公尺) (m²/h)
|1530
|電池 (V)
|24
|電池使用時間 (h)
|max. 3
|刷滾動轉速 (rpm)
|140 - 140
|刷壓 (kg)
|27 - 27
|走道迴旋半徑 (mm)
|1400
|消耗水量 (l/min)
|max. 2.6
|噪音量(分貝) (dB(A))
|65.2 - 65.2
|總承載重量 (kg)
|240
|不含配件重量 (kg)
|103
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1328 x 610 x 1073
主機規格或內含配件
- 盤刷: 1 Piece(s)
- 弧形吸水刮刀
- 堅固鋁製金屬吸水座
設備
- 啟動牽引馬達
- 雙水箱系統
- 刮水條類型: Linatex國際大品牌
- 凱馳設備色彩管理概念
- 拖把或類似物的吊掛底座固定
- 圖形化操作介面
影片
應用範圍
- 物業管理清潔公共建築與辦公室清潔。
- 公共建築
- 飯店、餐廳、零售業與汽車經銷商。
- 餐飲業
- 零售業
- 健康事業、運輸業與其他工業清潔。
- 運輸業
- 工業
- 汽車業
- 辦公室