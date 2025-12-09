洗地機 B 260 RI Bp Pack Dose+D100

駕駛式洗地機 B 260 RI Bp Pack 配備電池、充電器和 100 公分盤刷頭，可在惡劣的工業應用中提供卓越的清潔性能。

駕駛式洗地機 B 260 RI Bp Pack 行駛速度高達 10 公里 / 小時，水箱容量為 260 公升，工作寬度為 100 公分，可立即實現高面積性能。為了確保彎道行駛時的絕對安全，轉向角感知器會監控速度並根據需要降低速度。標準配備包括 630 Ah 加水電池、合適的電池充電器、節省資源的 DOSE 清潔劑劑量系統、省時的快接填充功能、手動水箱沖洗系統、工作燈以及彎道行駛降速。 B 260 RI Bp Pack 專為最嚴苛的工業清潔應用而設計，其重新設計的盤刷頭更加堅固，不銹鋼汙水過濾，以及新開發的刮水座，該刮水座針對氣流進行了優化，並與兩個無磨損的 Ec 馬達配合使用，可提供出色的吸塵效果。也可以選擇用於清潔邊緣附近的可選配側盤刷組。

特點和好處
洗地機 B 260 RI Bp Pack Dose+D100: 10 公里 / 小時行駛速度
10 公里 / 小時行駛速度
能夠立即實現高區域性能和快速的運輸操作。 轉向角感知器在彎道行駛時充當安全功能。 彎道行駛時如果車速過高，系統會自動煞車。
洗地機 B 260 RI Bp Pack Dose+D100: 標配兩台馬達
標配兩台馬達
所有表面均具有出色的吸塵效果。 感應式 EC 馬達。 使用新開發的刮水座優化氣流。
洗地機 B 260 RI Bp Pack Dose+D100: 焊接工業刮水座
焊接工業刮水座
具有抗撕裂、持久的 Linatex® 刮水條，可實現出色的刮水效果。 快速、簡單地更換刮水條。 堅固的平行四邊形支架，具有避障功能。
附「 DOSE 」清潔劑計量裝置系統
  • 節省清潔劑。
  • 精確且均勻的劑量（可設定為 0 至 3% ）。
  • 無需清空清水箱即可更換清潔劑。
創新KIK感應鑰匙系統
  • 不正確操作更好的保護。
  • 低廉的維護成本。
  • 與各個清潔任務的最佳匹配，而不會使用戶感到不知所措。
大型單色多彩顯示面板
  • 邏輯化程式顯示。
  • 容易使用，短時間學習立刻上手。
Eco節能模式可以節省能源
  • 減少能源消耗。
  • 每次充電後運轉時間可延長 40% 。
  • 甚至更安靜，因此非常適合對噪音敏感的區域（白天清潔、醫院、旅館等）。

技術規格

技術規格

驅動類型 電池
行進驅動 行進模式
主刷工作寬度 ( 公厘 ) (cm) 100
吸水工作寬度 ( 公厘 ) ( ) 114
清水與污水水箱 ( 公升 ) ( ) 260 / 260
理論工作面積(平方公尺) (m²/h) max. 10000
實際工作面積(平方公尺) (m²) 7000
電池型式 低維護
電池 (V/Ah) 36 / 630
電池使用時間 (h) max. 5
電池充電時間 (h) approx. 12
清洗速度 (km/h) max. 10
高爬坡能力(角度) (%) max. 15
刷滾動轉速 (rpm) 140
刷壓 (kg/g/cm²) 130 / 42
走道迴旋半徑 (cm) 212
消耗水量 (l/min) max. 9
噪音量(分貝) (dB(A)) 73
總承載重量 (kg) 1840
不含配件重量 (kg) 1380
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1950 x 1180 x 1570

主機規格或內含配件

  • 盤刷: 2 Piece(s)
  • 包含電池與充電器
  • 弧形吸水刮刀
  • 帶有封閉系統的清潔劑定量罐

設備

  • 快速加水裝置
  • 汙水箱清洗系統
  • 啟動牽引馬達
  • 自動停水
  • 自動清潔劑量調控系統
  • 駐車煞車
  • 可調角度方向盤
  • 電磁閥
  • 雙水箱系統
  • 標準日行燈
  • 刮水條類型: Linatex國際大品牌
  • 凱馳設備色彩管理概念
  • 擁有30多種用戶語言和個人用戶權限的凱馳智能感應鑰匙系統（KIK）
  • 拖把或類似物的吊掛底座固定
  • 降低曲線速度以提高安全性
  • 電磁與機械性浮球開關
  • 圖形化操作介面
洗地機 B 260 RI Bp Pack Dose+D100
洗地機 B 260 RI Bp Pack Dose+D100
洗地機 B 260 RI Bp Pack Dose+D100
洗地機 B 260 RI Bp Pack Dose+D100
洗地機 B 260 RI Bp Pack Dose+D100
洗地機 B 260 RI Bp Pack Dose+D100

影片

應用範圍
  • 適用於生產車間，倉庫，物流建築和重工業設施
配件
清潔劑
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌