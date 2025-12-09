洗地機 B 260 RI Bp Pack Dose+D100
駕駛式洗地機 B 260 RI Bp Pack 配備電池、充電器和 100 公分盤刷頭，可在惡劣的工業應用中提供卓越的清潔性能。
駕駛式洗地機 B 260 RI Bp Pack 行駛速度高達 10 公里 / 小時，水箱容量為 260 公升，工作寬度為 100 公分，可立即實現高面積性能。為了確保彎道行駛時的絕對安全，轉向角感知器會監控速度並根據需要降低速度。標準配備包括 630 Ah 加水電池、合適的電池充電器、節省資源的 DOSE 清潔劑劑量系統、省時的快接填充功能、手動水箱沖洗系統、工作燈以及彎道行駛降速。 B 260 RI Bp Pack 專為最嚴苛的工業清潔應用而設計，其重新設計的盤刷頭更加堅固，不銹鋼汙水過濾，以及新開發的刮水座，該刮水座針對氣流進行了優化，並與兩個無磨損的 Ec 馬達配合使用，可提供出色的吸塵效果。也可以選擇用於清潔邊緣附近的可選配側盤刷組。
特點和好處
10 公里 / 小時行駛速度能夠立即實現高區域性能和快速的運輸操作。 轉向角感知器在彎道行駛時充當安全功能。 彎道行駛時如果車速過高，系統會自動煞車。
標配兩台馬達所有表面均具有出色的吸塵效果。 感應式 EC 馬達。 使用新開發的刮水座優化氣流。
焊接工業刮水座具有抗撕裂、持久的 Linatex® 刮水條，可實現出色的刮水效果。 快速、簡單地更換刮水條。 堅固的平行四邊形支架，具有避障功能。
附「 DOSE 」清潔劑計量裝置系統
- 節省清潔劑。
- 精確且均勻的劑量（可設定為 0 至 3% ）。
- 無需清空清水箱即可更換清潔劑。
創新KIK感應鑰匙系統
- 不正確操作更好的保護。
- 低廉的維護成本。
- 與各個清潔任務的最佳匹配，而不會使用戶感到不知所措。
大型單色多彩顯示面板
- 邏輯化程式顯示。
- 容易使用，短時間學習立刻上手。
Eco節能模式可以節省能源
- 減少能源消耗。
- 每次充電後運轉時間可延長 40% 。
- 甚至更安靜，因此非常適合對噪音敏感的區域（白天清潔、醫院、旅館等）。
技術規格
技術規格
|驅動類型
|電池
|行進驅動
|行進模式
|主刷工作寬度 ( 公厘 ) (cm)
|100
|吸水工作寬度 ( 公厘 ) ( )
|114
|清水與污水水箱 ( 公升 ) ( )
|260 / 260
|理論工作面積(平方公尺) (m²/h)
|max. 10000
|實際工作面積(平方公尺) (m²)
|7000
|電池型式
|低維護
|電池 (V/Ah)
|36 / 630
|電池使用時間 (h)
|max. 5
|電池充電時間 (h)
|approx. 12
|清洗速度 (km/h)
|max. 10
|高爬坡能力(角度) (%)
|max. 15
|刷滾動轉速 (rpm)
|140
|刷壓 (kg/g/cm²)
|130 / 42
|走道迴旋半徑 (cm)
|212
|消耗水量 (l/min)
|max. 9
|噪音量(分貝) (dB(A))
|73
|總承載重量 (kg)
|1840
|不含配件重量 (kg)
|1380
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
主機規格或內含配件
- 盤刷: 2 Piece(s)
- 包含電池與充電器
- 弧形吸水刮刀
- 帶有封閉系統的清潔劑定量罐
設備
- 快速加水裝置
- 汙水箱清洗系統
- 啟動牽引馬達
- 自動停水
- 自動清潔劑量調控系統
- 駐車煞車
- 可調角度方向盤
- 電磁閥
- 雙水箱系統
- 標準日行燈
- 刮水條類型: Linatex國際大品牌
- 凱馳設備色彩管理概念
- 擁有30多種用戶語言和個人用戶權限的凱馳智能感應鑰匙系統（KIK）
- 拖把或類似物的吊掛底座固定
- 降低曲線速度以提高安全性
- 電磁與機械性浮球開關
- 圖形化操作介面
影片
應用範圍
- 適用於生產車間，倉庫，物流建築和重工業設施