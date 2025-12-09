駕駛式洗地機 B 260 RI Bp Pack 行駛速度高達 10 公里 / 小時，水箱容量為 260 公升，工作寬度為 100 公分，可立即實現高面積性能。為了確保彎道行駛時的絕對安全，轉向角感知器會監控速度並根據需要降低速度。標準配備包括 630 Ah 加水電池、合適的電池充電器、節省資源的 DOSE 清潔劑劑量系統、省時的快接填充功能、手動水箱沖洗系統、工作燈以及彎道行駛降速。 B 260 RI Bp Pack 專為最嚴苛的工業清潔應用而設計，其重新設計的盤刷頭更加堅固，不銹鋼汙水過濾，以及新開發的刮水座，該刮水座針對氣流進行了優化，並與兩個無磨損的 Ec 馬達配合使用，可提供出色的吸塵效果。也可以選擇用於清潔邊緣附近的可選配側盤刷組。