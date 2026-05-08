HDS 12/18-4 S 熱水機標配高品質組件，例如水冷、慢速運行的 4 極馬達以及帶陶瓷 3 活塞幫浦，凱馳高壓清洗機具有高可靠性。此外，由於直覺的單按鈕操作、符合人體工學的配件收納以及配備 1050 mm 長噴桿和水流量控制 (servo control) 的節能 EASY!Force Advanced HP 高壓槍把，這款超級機器讓用戶能夠輕鬆操作。兩個具有精確劑量選項的清潔劑槽、經濟ECO節能模式和優化的鍋爐燃燒可實現非常經濟的清潔應用。久經考驗的安全技術包括水過濾器、安全閥、 SDS 軟管和深思熟慮的除鈣選項，還可有效保護組件並確保機器的高可用性和使用壽命。