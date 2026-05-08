壓力清洗機 HDS 12/18 S

超級型熱水高壓清洗機，配有水冷、慢速運轉的 4 極馬達、堅固的 3 活塞軸向幫浦和 2 個清潔劑槽。

HDS 12/18-4 S 熱水機標配高品質組件，例如水冷、慢速運行的 4 極馬達以及帶陶瓷 3 活塞幫浦，凱馳高壓清洗機具有高可靠性。此外，由於直覺的單按鈕操作、符合人體工學的配件收納以及配備 1050 mm 長噴桿和水流量控制 (servo control) 的節能 EASY!Force Advanced HP 高壓槍把，這款超級機器讓用戶能夠輕鬆操作。兩個具有精確劑量選項的清潔劑槽、經濟ECO節能模式和優化的鍋爐燃燒可實現非常經濟的清潔應用。久經考驗的安全技術包括水過濾器、安全閥、 SDS 軟管和深思熟慮的除鈣選項，還可有效保護組件並確保機器的高可用性和使用壽命。

特點和好處
高效能
  • 在Eco環保經濟模式，主機將會最高維持在攝氏60度機最經濟環保狀態運行。
  • 與全運行狀態比較燃燒器將會降低20%能源耗損。
最高效能
  • 高效率、久經考驗的「德國製造」鍋爐燃燒器技術。
  • 四極電機與三柱塞式斜盤幫浦。
  • 水冷式馬達具備高效能與更耐用。
多個儲存空間可存放整合到機器中的配件
  • 儲存空間可存放全系列配件。包括 2 個用於軟管和電源線的掛鉤。
  • 寬大儲物盒收納清潔劑、手套或工具。
操作可性度
  • 易於接近的水過濾器可保護幫浦免受水中污垢顆粒的影響。
  • 安全閥、缺水和燃油保護確保了機器的可用性。
  • 軟式阻尼器系統(SDS)能減少高壓系統振盪震動。
帶有 EASY!Lock 的多種配件
  • EASY!Force Advanced 無需任何固定力即可實現無疲勞工作。
  • 壓力和水量可以透過位於噴槍和槍桿之間的Servo Control水流量控制器進行調節。
  • 旋轉 1050 mm 不銹鋼噴桿。
清潔劑量調整裝置
  • 能隨時從一號清潔劑箱調整到二號。
  • 使用水箱清潔系統能使用正確劑量的清潔劑。
行動力概念
  • 推桿配件大型橡膠滾輪和前輪。
  • 整合式移動輔助裝置可輕鬆越過障礙物，例如台階和路緣。
  • 推手把便於運輸和操作。
容易控制
  • 一個開關可以開啟所有功能。

技術規格

技術規格

電流相位(相) (Ph) 3
電壓(伏特) (V) 220
頻率(赫茲) (Hz) 60
水量 (l/h) 600 - 1200
工作壓力(Bar) (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 180
最高溫度(供水12°度) (°C) min. 80 - max. 155
滿載加熱油消耗 (kg/h) 7.7
節能模式加熱耗油數值 (kg/h) 6.2
功率(kW)或(W) (kW) 8
電源線 (m) 5
燃料箱 (l) 25
重量(包括配件) (kg) 186
重量(包裝後公斤) (kg) 195.9
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1300 x 800 x 1140

主機規格或內含配件

  • 高壓槍把: EASY!Force Advanced
  • 高壓管長度: 10 m
  • 高壓管種類: 長效
  • 高壓管規格: DN 8, 400 bar
  • 噴桿: 1050 mm
  • 強力噴頭
  • 高壓噴管

設備

  • 控制裝置含燈號顯示
  • 壓力控制開關
  • 軟式抑制系統防脈衝震動
  • LED電子控制
  • 雙清潔劑盒
  • 缺水保護裝置
壓力清洗機 HDS 12/18 S
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影片

應用範圍
  • 汽車清潔
  • 裝備或機具清潔
  • 工作間清潔
  • 清潔戶外
  • 工作站清潔
  • 門面牆壁清潔
  • 游泳池清潔
  • 清潔運動設施
  • 清潔生產線
  • 清潔生產系統
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清潔劑
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