固定式高壓清洗機 HDC Classic 60Hz
在各個領域定期或頻繁高性能高壓清潔最完美的解決方案。且可讓2位同時使2個高壓出口。
德國凱馳系列包括兩種型號的固定式高壓清洗機系列 - 入門與標準。由於基本的主機可以依照客戶的需求制定，具備多樣性可用配件選擇，這些主機可以提供客制化配置以滿足客戶的清潔要求。 德國凱馳的HDC設備的創新主機結構和先進的功能提供了許多優勢。 HDC系列的最大性能與簡易用特性，耐久性和高度安全性相互結合。無論您對高壓清洗的具體要求是什麼，德國凱馳都樂於為您制定您自己的固定式高壓清洗系統最佳建議。
特點和好處
堅固耐久
- 堅固的主機設備適合重工作量清潔使用。
- 堅固的曲軸式幫浦與黃銅幫浦頭，採用高品質材質確保有長使用壽命。
- 四極，低速氣冷式電子馬達。
主機高安全性
- 儲水箱配有浮球閥與防止空轉的保護裝置
- 實用的錯誤顯示可以立即通知使用者並節省時間。
無危險的永久性安裝：無污染或軟管鬆動
- 具有缺水保護和馬達和水的溫度監控。
- 漏水保護與軟啟動。
- 如果在排水過程中未達到最低水量，則自動關閉。
獨立可調裝置
- 不銹鋼框架和/或外殼可供選擇。
具備客制化模組滿足客戶需求
- 加壓幫浦進水，高達 85 °C（標準 60 °C）和 80/160 bar 壓力
- 不銹鋼框架和外殼（標準為粉末塗層鋼）。
- 60 Hz 設備（例如 380–480 V、690 V/60 Hz）客製化提供。
隨時待機馬上可以使用
- 未來配件與其他裝置可以另外安裝。
- 可以調整個別清潔需求。
- 可以同時兩人使用。
- 只需按一下按鈕，無需設置時間，也無需運輸移動機器。
- 當使用者按壓槍把幫浦會立刻啟動，支援各點的工作
- 快速在不同處使用。
隨時待機馬上可以使用
堅固的設計適用於嚴苛的工作環境
- 為日常使用而設計
- 能使用在艱困的工作環境
- 壽命更長，維護成本更低，且維修工作更少。非常適合工業用途
技術規格
技術規格
|壓力 (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|水量 (l/h)
|700 / 2000
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 85
|電動馬達啟動
|軟啟動
|電流相位(相) (Ph)
|3
|電壓(伏特) (V)
|400
|頻率(赫茲) (Hz)
|50
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|860 x 595 x 580
設備
- 油尺
- 機油視窗
- 四極低轉速馬達
- 氣冷馬達
- 配有不鏽鋼活塞的曲軸往復式幫浦
- 缺水保護裝置
- 具備浮球的副水箱
- 運轉時間表
- 水量壓力調節器
- 壓力控制開關
應用範圍
- 特別適合食品工業的清潔應用
- 農業
- 穩定的清潔
- 特別適合在建築工地或運輸業車輛清洗
- 汽車製造商中的汽車與機械的清潔、工業與農業
- 物業管理業
- 食品工業的儲存槽與污染物的清潔、化學工業的化學製品