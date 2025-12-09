德國凱馳系列包括兩種型號的固定式高壓清洗機系列 - 入門與標準。由於基本的主機可以依照客戶的需求制定，具備多樣性可用配件選擇，這些主機可以提供客制化配置以滿足客戶的清潔要求。 德國凱馳的HDC設備的創新主機結構和先進的功能提供了許多優勢。 HDC系列的最大性能與簡易用特性，耐久性和高度安全性相互結合。無論您對高壓清洗的具體要求是什麼，德國凱馳都樂於為您制定您自己的固定式高壓清洗系統最佳建議。