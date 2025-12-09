固定式高壓清洗機 HDC Standard 60Hz

在各個領域定期或頻繁高性能高壓清潔最完美的解決方案。最多可以讓8位使用者同時使用多個高壓出口。

德國凱馳系列包括兩種型號的固定式高壓清洗機系列 - 入門與標準。由於基本的主機可以依照客戶的需求制定，具備多樣性可用配件選擇，這些主機可以提供客制化配置以滿足客戶的清潔要求。 德國凱馳的HDC設備的創新主機結構和先進的功能提供了許多優勢。 HDC系列的最大性能與簡易用特性，耐久性和高度安全性相互結合。無論您對高壓清洗的具體要求是什麼，德國凱馳都樂於為您制定您自己的固定式高壓清洗系統最佳建議。

特點和好處
帶有黃銅氣缸蓋和優質材料的曲軸幫浦
  • 無論所需的水量如何，控制器都會根據需要再次打開和關閉其他幫浦
  • 每次排水後後自動啟動幫浦，無需進一步解除鎖定。
  • 多虧了後續的交替運作，所有幫浦機組有一致的使用時間。
該設備最多可供八人同時使用
  • 只需按一下按鈕，無需設置時間，也無需運輸移動機器。
  • 當使用者按壓槍把幫浦會立刻啟動，支援各點的工作
  • 快速在不同處使用。
具備客制化模組滿足客戶需求
  • 可用水量可在需要時使用。
  • 也適用於清潔大中型容器內部。
  • 只需按一下按鈕，無需設置時間，也無需運輸移動機器。
具有缺水保護和電機和水溫監控
主機高安全性
  • 運行小時計和顯示器顯示幫浦的維護時間。
  • 漏水保護與軟啟動。
隨時待機馬上可以使用
  • 緩啟動的 4 極低速電動機保證了較長的使用壽命。
可選不銹鋼框架和/或外殼
  • 無危險的永久性安裝：無污染或軟管鬆動
加壓幫浦進水，高達 85 °C（標準 60 °C）和 80/160 bar 壓力
整合式幫浦控制
  • 可選擇不銹鋼框架/外殼（標準粉末塗層鋼）。
  • 60 Hz 設備（例如 380–480 V、690 V/60 Hz）客製化提供。

技術規格

技術規格

壓力 (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
水量 (l/h) 700 / 8000
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 85
電動馬達啟動 軟啟動
電流相位(相) (Ph) 3
電壓(伏特) (V) 400
頻率(赫茲) (Hz) 50
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1150 x 750 x 1840

設備

  • 油尺
  • 機油視窗
  • 四極低轉速馬達
  • 氣冷馬達
  • 配有不鏽鋼活塞的曲軸往復式幫浦
  • 缺水保護裝置
  • 具備浮球的副水箱
  • 運轉時間表
  • 水量壓力調節器
  • 壓力控制開關
應用範圍
  • 特別適合食品工業的清潔應用
  • 農業
  • 穩定的清潔
  • 特別適合在建築工地或運輸業車輛清洗
  • 在汽車製造業、工業或是農業可清潔汽車與機械設備
  • 物業管理業
  • 食品工業的儲存槽與污染物的清潔、化學工業的化學製品
