工業用吸塵器 IVM 40/24-2
兩馬達、可移動且堅固耐用的中級 IVM 40/24-2 工業用吸塵器，適用於精細和粗糙的固體物質。帶有 M 級防塵等級的星形過濾器。
耐用、堅固、緊湊且可移動：我們的兩馬達中級 IVM 40/24-2 工業用吸塵器可在工業環境中普遍吸收細小和粗大的固體物質。可靠的機器工作在單相運行，兩個馬達都可以單獨控制。使用拉式清潔過濾器清潔系統，無需關閉吸塵器即可輕鬆、舒適、可靠地清潔 M 級粉塵的大型 PTFE 星形過濾器。機器的過濾容器和集塵桶由耐酸不銹鋼製成，而底盤由耐酸鋼製成，並帶有大輪子，便於運輸。
特點和好處
兩個吸塵馬達
- 高吸力和堅固性。
移動不銹鋼容器
- 集塵桶可以方便地從底座上取下並移動以進行處理、清空。
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|220 / 240
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|空氣流量(升/秒) (l/s/m³/h)
|106 / 381.6
|真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|集塵桶容量(公升) (l)
|40
|包裝材質
|不鏽鋼
|額定功率 (kW)
|2.3
|吸塵類型
|電力
|連接尺寸
|尺寸大小 70
|管與配件尺寸
|尺寸大小 50 尺寸大小 40
|噪音量(分貝) (dB(A))
|77
|主刷過濾等級
|M等級過濾器
|主要過濾器過濾範圍 (m²)
|1.6
|不含配件重量 (kg)
|35.7
|重量(包裝後公斤) (kg)
|36.7
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|645 x 655 x 1150
設備
- 主要過濾器: 星型過濾器
- 標準配件: 否
影片
應用範圍
- 對於較少量的固體物質和灰塵