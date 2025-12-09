耐用、堅固、緊湊且可移動：我們的兩馬達中級 IVM 40/24-2 工業用吸塵器可在工業環境中普遍吸收細小和粗大的固體物質。可靠的機器工作在單相運行，兩個馬達都可以單獨控制。使用拉式清潔過濾器清潔系統，無需關閉吸塵器即可輕鬆、舒適、可靠地清潔 M 級粉塵的大型 PTFE 星形過濾器。機器的過濾容器和集塵桶由耐酸不銹鋼製成，而底盤由耐酸鋼製成，並帶有大輪子，便於運輸。