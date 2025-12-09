工業用吸塵器 IVM 40/24-2

兩馬達、可移動且堅固耐用的中級 IVM 40/24-2 工業用吸塵器，適用於精細和粗糙的固體物質。帶有 M 級防塵等級的星形過濾器。

耐用、堅固、緊湊且可移動：我們的兩馬達中級 IVM 40/24-2 工業用吸塵器可在工業環境中普遍吸收細小和粗大的固體物質。可靠的機器工作在單相運行，兩個馬達都可以單獨控制。使用拉式清潔過濾器清潔系統，無需關閉吸塵器即可輕鬆、舒適、可靠地清潔 M 級粉塵的大型 PTFE 星形過濾器。機器的過濾容器和集塵桶由耐酸不銹鋼製成，而底盤由耐酸鋼製成，並帶有大輪子，便於運輸。

特點和好處
兩個吸塵馬達
  • 高吸力和堅固性。
移動不銹鋼容器
  • 集塵桶可以方便地從底座上取下並移動以進行處理、清空。

技術規格

技術規格

電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 220 / 240
頻率(赫茲) (Hz) 50 / 60
空氣流量(升/秒) (l/s/m³/h) 106 / 381.6
真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa) 225 / 22.5
集塵桶容量(公升) (l) 40
包裝材質 不鏽鋼
額定功率 (kW) 2.3
吸塵類型 電力
連接尺寸 尺寸大小 70
管與配件尺寸 尺寸大小 50 尺寸大小 40
噪音量(分貝) (dB(A)) 77
主刷過濾等級 M等級過濾器
主要過濾器過濾範圍 (m²) 1.6
不含配件重量 (kg) 35.7
重量(包裝後公斤) (kg) 36.7
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 645 x 655 x 1150

設備

  • 主要過濾器: 星型過濾器
  • 標準配件: 否
工業用吸塵器 IVM 40/24-2

影片

應用範圍
  • 對於較少量的固體物質和灰塵
配件
