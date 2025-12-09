工業用吸塵器 IVR-L 100/24-2

IVR-L 100 / 24-2-100公升集塵桶容量為緊湊型工業用真空吸塵器。便利的吸塵和採用可以分離的CNC機台上的金屬刨花和切削液。

IVR-L 100 / 24-2核心是來自德國凱馳集團下的知名工業集塵系統製造商Ringler型工業真空吸塵器。真空吸塵器具有100公升的集塵容量，可以可靠地抽吸粗固體（如CNC機台內的金屬刨花），並且可選購的金屬分離籃方便地將固定與液體分開。吸頭上的軟管連接非常靈活（具備360°度轉向），並保證最大的靈活性和無纏結的真空吸管。隨時可以從排水管即時知道桶內的液體水位。另外在滿載負荷的情況下，框架式的支架也可以減輕機器的日常操作。高品質ABS移動滾輪保證最高的移動性。

特點和好處
高穩健性、靈活性和模組化
機器和底盤非常堅固，桶身厚度很高。 可旋轉軟管連接，具有高達 360° 的可旋轉彎管。 可選配溢位保護、過濾器或配件支架。
工業用吸塵器 IVR-L 100/24-2: 視覺水位顯示
視覺水位顯示
用於檢查吸收的液體量的透明軟管。 軟管也用於輕鬆排空。
工業用吸塵器 IVR-L 100/24-2: 配備兩組非常安靜的吸塵馬達
配備兩組非常安靜的吸塵馬達
提供最強大的吸塵與優化清潔效果。 兩組吸塵馬達可以獨立啟動對應不同的清潔需求。 非常安靜的驅動馬達確保冷卻空氣均勻吹出。
配備緊湊且粉塵等級為L的過濾器
  • 可靠地防止粗顆粒進入吸力吸塵馬達內。

技術規格

電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 220 / 240
頻率(赫茲) (Hz) 50 / 60
空氣流量(升/秒) (l/s/m³/h) 148 / 532
真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa) 230 / 23
集塵桶容量(公升) (l) 100
包裝材質 金屬
額定功率 (kW) 2.4
吸塵類型 電力
連接尺寸 尺寸大小 50
管與配件尺寸 尺寸大小 50 尺寸大小 40
主刷過濾等級 L
主要過濾器過濾範圍 (m²) 0.45
不含配件重量 (kg) 44
重量(包括配件) (kg) 44
重量(包裝後公斤) (kg) 45.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 640 x 620 x 1060

設備

  • 標準配件: 否
工業用吸塵器 IVR-L 100/24-2

