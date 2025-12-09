工業用吸塵器 IVR-L 100/24-2
IVR-L 100 / 24-2-100公升集塵桶容量為緊湊型工業用真空吸塵器。便利的吸塵和採用可以分離的CNC機台上的金屬刨花和切削液。
IVR-L 100 / 24-2核心是來自德國凱馳集團下的知名工業集塵系統製造商Ringler型工業真空吸塵器。真空吸塵器具有100公升的集塵容量，可以可靠地抽吸粗固體（如CNC機台內的金屬刨花），並且可選購的金屬分離籃方便地將固定與液體分開。吸頭上的軟管連接非常靈活（具備360°度轉向），並保證最大的靈活性和無纏結的真空吸管。隨時可以從排水管即時知道桶內的液體水位。另外在滿載負荷的情況下，框架式的支架也可以減輕機器的日常操作。高品質ABS移動滾輪保證最高的移動性。
特點和好處
高穩健性、靈活性和模組化機器和底盤非常堅固，桶身厚度很高。 可旋轉軟管連接，具有高達 360° 的可旋轉彎管。 可選配溢位保護、過濾器或配件支架。
視覺水位顯示用於檢查吸收的液體量的透明軟管。 軟管也用於輕鬆排空。
配備兩組非常安靜的吸塵馬達提供最強大的吸塵與優化清潔效果。 兩組吸塵馬達可以獨立啟動對應不同的清潔需求。 非常安靜的驅動馬達確保冷卻空氣均勻吹出。
配備緊湊且粉塵等級為L的過濾器
- 可靠地防止粗顆粒進入吸力吸塵馬達內。
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|220 / 240
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|空氣流量(升/秒) (l/s/m³/h)
|148 / 532
|真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa)
|230 / 23
|集塵桶容量(公升) (l)
|100
|包裝材質
|金屬
|額定功率 (kW)
|2.4
|吸塵類型
|電力
|連接尺寸
|尺寸大小 50
|管與配件尺寸
|尺寸大小 50 尺寸大小 40
|主刷過濾等級
|L
|主要過濾器過濾範圍 (m²)
|0.45
|不含配件重量 (kg)
|44
|重量(包括配件) (kg)
|44
|重量(包裝後公斤) (kg)
|45.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|640 x 620 x 1060
設備
- 標準配件: 否
