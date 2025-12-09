IVR-L 100 / 24-2核心是來自德國凱馳集團下的知名工業集塵系統製造商Ringler型工業真空吸塵器。真空吸塵器具有100公升的集塵容量，可以可靠地抽吸粗固體（如CNC機台內的金屬刨花），並且可選購的金屬分離籃方便地將固定與液體分開。吸頭上的軟管連接非常靈活（具備360°度轉向），並保證最大的靈活性和無纏結的真空吸管。隨時可以從排水管即時知道桶內的液體水位。另外在滿載負荷的情況下，框架式的支架也可以減輕機器的日常操作。高品質ABS移動滾輪保證最高的移動性。