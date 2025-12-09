工業用吸塵器 IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100/24-2 Tc 是所有 IVR-L 100 Tc 型號的基本版本。金屬加工行業中用於抽真空和分離冷卻潤滑劑和金屬刨花的完美機器。
緊湊型 IVR-L 100/24-2 Tc 是一款堅固的工業用吸塵器，帶有可傾倒的底座和 100 升的集塵桶。這使得吸塵器非常適合吸入大量液體和固體，例如金屬刨花（盡可能無塵）。使用可選配的切屑籃可以輕鬆地將固體與液體分離。借助吸頭上的 360° 可旋轉管連接，在整個機器周圍進行真空吸塵而不會使吸管纏結。當前的液位在排水管上始終可見。排水透過使用傾倒底座的排水管進行。堅固的設計、抗油腳輪和抗油電源線確保了較長的使用壽命——即使在最嚴苛的工業應用中也是如此。堅固的結構還允許用叉車搬運機器。
特點和好處
符合人體工學的傾倒底座先進的系統可安全、手動、輕鬆地清空。 底盤系統使用滾降機構實現符合人體工學的傾斜清空。 快速輕鬆地清空集塵桶：只需向後傾倒即可完成！
高穩健性、靈活性和模組化機器和底盤非常堅固，桶身厚度很高。 可旋轉軟管連接，具有高達 360° 的可旋轉彎管。 可選配溢位保護、過濾器或配件支架。
視覺水位顯示用於檢查吸收的液體量的透明軟管。 軟管也用於輕鬆排空。
配備兩組非常安靜的吸塵馬達
- 提供最強大的吸塵與優化清潔效果。
- 兩組吸塵馬達可以獨立啟動對應不同的清潔需求。
- 非常安靜的驅動馬達確保冷卻空氣均勻吹出。
配備緊湊且粉塵等級為L的過濾器
- 可靠地防止粗顆粒進入吸力吸塵馬達內。
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|220 / 240
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|空氣流量(升/秒) (l/s/m³/h)
|148 / 532
|真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa)
|230 / 23
|集塵桶容量(公升) (l)
|100
|包裝材質
|鋼
|額定功率 (kW)
|2.4
|吸塵類型
|電力
|連接尺寸
|尺寸大小 50
|管與配件尺寸
|尺寸大小 50 尺寸大小 40
|主刷過濾等級
|L
|主要過濾器過濾範圍 (m²)
|0.45
|不含配件重量 (kg)
|50
|重量(包括配件) (kg)
|50
|重量(包裝後公斤) (kg)
|50
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|640 x 620 x 1060
設備
- 標準配件: 否
