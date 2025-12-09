緊湊型 IVR-L 100/24-2 Tc 是一款堅固的工業用吸塵器，帶有可傾倒的底座和 100 升的集塵桶。這使得吸塵器非常適合吸入大量液體和固體，例如金屬刨花（盡可能無塵）。使用可選配的切屑籃可以輕鬆地將固體與液體分離。借助吸頭上的 360° 可旋轉管連接，在整個機器周圍進行真空吸塵而不會使吸管纏結。當前的液位在排水管上始終可見。排水透過使用傾倒底座的排水管進行。堅固的設計、抗油腳輪和抗油電源線確保了較長的使用壽命——即使在最嚴苛的工業應用中也是如此。堅固的結構還允許用叉車搬運機器。