工業用吸塵器 IVC 60/24-2 Ap
緊湊且可操作的入門級工業用吸塵器。帶有半自動過濾器清潔系統、大型輪子和駐車鎖。清潔生產機器和區域的理想選擇。
IVC 60/24-2 Ap 是一款緊湊型工業用吸塵器，帶有大型輪子和駐車鎖。靈活的入門級機器易於操作，專為生產機器和生產環境中的移動清潔應用而設計。半自動過濾器清潔保證了更長的過濾器壽命。
特點和好處
配備兩個吸塵馬達提供最強大的吸塵與優化清潔效果。 驅動器的電子控制可避免高突波電流。
手動 IVC 過濾器清潔 (Ap)如果需要，可透過符合人體工學的槓桿輕鬆操作。 延長過濾器的使用壽命，進而減少維護工作。
配置板式過濾器過濾器的緊湊設計。 適合吸塵 M 級以下自由流動的乾燥灰塵。
技術規格
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|220 / 240
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|空氣流量(升/秒) (l/s/m³/h)
|148 / 532
|真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|集塵桶容量(公升) (l)
|60
|包裝材質
|不鏽鋼
|額定功率 (kW)
|2.4
|吸塵類型
|電力
|連接尺寸
|尺寸大小 70
|管與配件尺寸
|尺寸大小 70 尺寸大小 50 尺寸大小 40
|噪音量(分貝) (dB(A))
|73
|主刷過濾等級
|M等級過濾器
|主要過濾器過濾範圍 (m²)
|0.95
|不含配件重量 (kg)
|59
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|970 x 690 x 995
設備
- 主要過濾器: 板式過濾器
- 標準配件: 否
影片