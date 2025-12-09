工業用吸塵器 IVC 60/24-2 Tact2
緊湊型工業用吸塵器，帶有大型輪子和駐車鎖，可實現最佳移動性。具有凱馳專利自動 TACT² 過濾器清潔功能，可長時間不間斷地運行。
緊湊型 IVC 60/24-2 Tact² 工業用吸塵器是清潔製造區域和生產機械的理想選擇。該設備配備大型輪子和駐車鎖，使其易於移動，非常適合移動使用。 TACT² 自動過濾器清潔系統可確保長時間不間斷運行。
特點和好處
配備兩個吸塵馬達提供最強大的吸塵與優化清潔效果。 驅動器的電子控制可避免高突波電流。
Tact 2專利自動震塵系統透過有針對性的強力鼓風自動清潔過濾器。 儘管清潔了過濾器，吸力仍然保持在高水準。 使用壽命長降低維修成本。
配置板式過濾器過濾器的緊湊設計。 適合吸塵 M 級以下自由流動的乾燥灰塵。
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|220 / 240
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|空氣流量(升/秒) (l/s/m³/h)
|148 / 532
|真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|集塵桶容量(公升) (l)
|60
|包裝材質
|不鏽鋼
|額定功率 (kW)
|2.4
|吸塵類型
|電力
|連接尺寸
|尺寸大小 70
|管與配件尺寸
|尺寸大小 50 尺寸大小 40
|噪音量(分貝) (dB(A))
|73
|主刷過濾等級
|M等級過濾器
|主要過濾器過濾範圍 (m²)
|0.95
|重量(包裝後公斤) (kg)
|68.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|970 x 690 x 995
設備
- 主要過濾器: 板式過濾器
- 標準配件: 否
- 自動水位偵測
