工業用吸塵器 IVC 60/24-2 Tact2

緊湊型工業用吸塵器，帶有大型輪子和駐車鎖，可實現最佳移動性。具有凱馳專利自動 TACT² 過濾器清潔功能，可長時間不間斷地運行。

緊湊型 IVC 60/24-2 Tact² 工業用吸塵器是清潔製造區域和生產機械的理想選擇。該設備配備大型輪子和駐車鎖，使其易於移動，非常適合移動使用。 TACT² 自動過濾器清潔系統可確保長時間不間斷運行。

特點和好處
工業用吸塵器 IVC 60/24-2 Tact2: 配備兩個吸塵馬達
配備兩個吸塵馬達
提供最強大的吸塵與優化清潔效果。 驅動器的電子控制可避免高突波電流。
工業用吸塵器 IVC 60/24-2 Tact2: Tact 2專利自動震塵系統
Tact 2專利自動震塵系統
透過有針對性的強力鼓風自動清潔過濾器。 儘管清潔了過濾器，吸力仍然保持在高水準。 使用壽命長降低維修成本。
工業用吸塵器 IVC 60/24-2 Tact2: 配置板式過濾器
配置板式過濾器
過濾器的緊湊設計。 適合吸塵 M 級以下自由流動的乾燥灰塵。

技術規格

技術規格

電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 220 / 240
頻率(赫茲) (Hz) 50 / 60
空氣流量(升/秒) (l/s/m³/h) 148 / 532
真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa) 254 / 25.4
集塵桶容量(公升) (l) 60
包裝材質 不鏽鋼
額定功率 (kW) 2.4
吸塵類型 電力
連接尺寸 尺寸大小 70
管與配件尺寸 尺寸大小 50 尺寸大小 40
噪音量(分貝) (dB(A)) 73
主刷過濾等級 M等級過濾器
主要過濾器過濾範圍 (m²) 0.95
重量(包裝後公斤) (kg) 68.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 970 x 690 x 995

設備

  • 主要過濾器: 板式過濾器
  • 標準配件: 否
  • 自動水位偵測
工業用吸塵器 IVC 60/24-2 Tact2
工業用吸塵器 IVC 60/24-2 Tact2
工業用吸塵器 IVC 60/24-2 Tact2

影片

配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌