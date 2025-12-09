工業用吸塵器 IVM 60/36-3

3 個馬達、可移動且堅固耐用的中級工業用吸塵器 IVM 60/36-3，在工業中普遍用於細粒和粗粒固體材料。帶有 M 級防塵等級的星形過濾器。

耐用、堅固、移動：我們的 3個馬達中級工業用吸塵器 IVM 60/36-3 用於在工業環境中普遍吸收精細和粗糙的固體材料。可靠的機器在單相電源供應工作。三個馬達中的每一個都可以單獨控制。具有M 級大型星形過濾器可以輕鬆、舒適、可靠地進行清潔。過濾器清潔可延長其使用壽命，從而減少維護工作。機器的主體和集塵桶由耐酸不銹鋼製成，而外殼由耐酸鋼製成，並具有簡化運輸的大型輪子。

特點和好處
工業用吸塵器 IVM 60/36-3: 配備三個馬達
配備三個馬達
三個強大的吸塵馬達可提供令人印象深刻的清潔性能。 兩組吸塵馬達可以獨立啟動對應不同的清潔需求。
工業用吸塵器 IVM 60/36-3: 手動IVM過濾器清潔
手動IVM過濾器清潔
如果需要，可透過符合人體工學的槓桿輕鬆操作。 延長過濾器的使用壽命，進而減少維護工作。 無論用力大小，清潔效果都是相同的。
工業用吸塵器 IVM 60/36-3: 裝備大型星型過濾器
裝備大型星型過濾器
採用過濾等級為M的過濾器能安全吸塵固體物體與粉塵。 也適合使用於大量粉塵吸塵。

技術規格

技術規格

電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 220 / 240
頻率(赫茲) (Hz) 50 / 60
空氣流量(升/秒) (l/s/m³/h) 221 / 799
真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa) 254 / 25.4
集塵桶容量(公升) (l) 60
額定功率 (kW) 3.6
吸塵類型 電力
連接尺寸 尺寸大小 70
管與配件尺寸 尺寸大小 70 尺寸大小 50 尺寸大小 40
噪音量(分貝) (dB(A)) 79
主刷過濾等級 M等級過濾器
主要過濾器過濾範圍 (m²) 2.2
不含配件重量 (kg) 68
重量(包裝後公斤) (kg) 71.8
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1020 x 680 x 1490

設備

  • 主要過濾器: 星型過濾器
  • 標準配件: 否
工業用吸塵器 IVM 60/36-3
工業用吸塵器 IVM 60/36-3
工業用吸塵器 IVM 60/36-3

影片

配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌