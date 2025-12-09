工業用吸塵器 IVM 60/36-3
3 個馬達、可移動且堅固耐用的中級工業用吸塵器 IVM 60/36-3，在工業中普遍用於細粒和粗粒固體材料。帶有 M 級防塵等級的星形過濾器。
耐用、堅固、移動：我們的 3個馬達中級工業用吸塵器 IVM 60/36-3 用於在工業環境中普遍吸收精細和粗糙的固體材料。可靠的機器在單相電源供應工作。三個馬達中的每一個都可以單獨控制。具有M 級大型星形過濾器可以輕鬆、舒適、可靠地進行清潔。過濾器清潔可延長其使用壽命，從而減少維護工作。機器的主體和集塵桶由耐酸不銹鋼製成，而外殼由耐酸鋼製成，並具有簡化運輸的大型輪子。
特點和好處
配備三個馬達三個強大的吸塵馬達可提供令人印象深刻的清潔性能。 兩組吸塵馬達可以獨立啟動對應不同的清潔需求。
手動IVM過濾器清潔如果需要，可透過符合人體工學的槓桿輕鬆操作。 延長過濾器的使用壽命，進而減少維護工作。 無論用力大小，清潔效果都是相同的。
裝備大型星型過濾器採用過濾等級為M的過濾器能安全吸塵固體物體與粉塵。 也適合使用於大量粉塵吸塵。
技術規格
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|220 / 240
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|空氣流量(升/秒) (l/s/m³/h)
|221 / 799
|真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|集塵桶容量(公升) (l)
|60
|額定功率 (kW)
|3.6
|吸塵類型
|電力
|連接尺寸
|尺寸大小 70
|管與配件尺寸
|尺寸大小 70 尺寸大小 50 尺寸大小 40
|噪音量(分貝) (dB(A))
|79
|主刷過濾等級
|M等級過濾器
|主要過濾器過濾範圍 (m²)
|2.2
|不含配件重量 (kg)
|68
|重量(包裝後公斤) (kg)
|71.8
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1020 x 680 x 1490
設備
- 主要過濾器: 星型過濾器
- 標準配件: 否
影片