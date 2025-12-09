耐用、堅固、移動：我們的 3個馬達中級工業用吸塵器 IVM 60/36-3 用於在工業環境中普遍吸收精細和粗糙的固體材料。可靠的機器在單相電源供應工作。三個馬達中的每一個都可以單獨控制。具有M 級大型星形過濾器可以輕鬆、舒適、可靠地進行清潔。過濾器清潔可延長其使用壽命，從而減少維護工作。機器的主體和集塵桶由耐酸不銹鋼製成，而外殼由耐酸鋼製成，並具有簡化運輸的大型輪子。