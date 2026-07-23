多功能工具車 MIC 35
直覺的多功能城市清潔車 MIC 35 配備巧妙的快速更換系統、帶全景視野的舒適駕駛室，以及配置五期環保引擎降低排放限制。
受益於最先進的柴油技術、共軌直噴和柴油碳微粒濾清器，MIC 35 清潔車可以在城市環境區域中應用。其高效的 35 HP 發動機顯著降低了廢氣排放標準 STAGE V五期環保的嚴格限制，並以經濟效率給人留下深刻印象。 MIC 35 具有巧妙的整體概念，每一個細節都給人留下深刻印象。寬敞舒適的全景駕駛室和排列清晰的操作介面、無需工具即可維護主機任何區域，以及整合機具的各種選項，都強調了這一主張。前方液壓系統可透過標準化連接三角形輕鬆安裝，後方的系統可透過帶液壓傾斜框架的快速更換系統輕鬆安裝。用於快速和無滴漏連接液壓系統的快接快拆系統，另外符合廢氣排放標準Stage IIIA的 35 HP 引擎，也可選配不同的引擎。
特點和好處
經濟與環保的駕駛
- 共軌直噴和柴油碳微粒濾清器將排放值降低到廢氣排放標準 STAGE V 以下。
- 應用於城市綠化區域。
- 低油耗環保且降低操作成本。
整合快速拆換系統
- 透過標準化的連接三角形安裝前置機具。
- 使用液壓傾斜架(選配)的快速更換系統更換後面的載具。
- 可選的液壓快速更換模組，用於快速、無滴漏地連接液壓系統。
最大的工作舒適度
- 同級中具備最大的駕駛艙(1.45m3)、360度廣角視野、各項符合人體工學的設計。
- 駕駛艙有雙窗設計、可上鎖的小型收納置物櫃、UBS充電插座與瓶架。
極容易維護
- 高質量的配件可以實現 500 或 1000 小時的超長維護間隔。
- 免工具維護相關的主要零件，例如透過吊掛機具將引擎卸除。
- 冷卻器可以放在固定的維護位置進行清潔。
技術規格
技術規格
|驅動方式
|柴油
|行進驅動
|四驅
|引擎製造商
|野馬
|馬達功率 (kW)
|26
|排氣量(立方公分) (cm³)
|1642
|汽缸
|3
|一般廢棄排放
|五期環保
|燃油箱 (l)
|41
|清洗速度 (km/h)
|25
|操作速度 (km/h)
|25
|輪軸 (in)
|1500
|總承載重量 (kg)
|2500
|不含配件重量 (kg)
|1374
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1374
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
設備
- 微粒過濾器
- 冷暖空調系統
- 暖氣
- 警示器
- 全年使用
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