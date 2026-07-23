受益於最先進的柴油技術、共軌直噴和柴油碳微粒濾清器，MIC 35 清潔車可以在城市環境區域中應用。其高效的 35 HP 發動機顯著降低了廢氣排放標準 STAGE V五期環保的嚴格限制，並以經濟效率給人留下深刻印象。 MIC 35 具有巧妙的整體概念，每一個細節都給人留下深刻印象。寬敞舒適的全景駕駛室和排列清晰的操作介面、無需工具即可維護主機任何區域，以及整合機具的各種選項，都強調了這一主張。前方液壓系統可透過標準化連接三角形輕鬆安裝，後方的系統可透過帶液壓傾斜框架的快速更換系統輕鬆安裝。用於快速和無滴漏連接液壓系統的快接快拆系統，另外符合廢氣排放標準Stage IIIA的 35 HP 引擎，也可選配不同的引擎。