凱馳非常重視城市清潔設備。這就是為什麼我們在MC 250城市掃街車的開發中投入了我們全部的專業知識和專業知識以及我們豐富的經驗。設計精美的MC 250提供無與倫比的清潔性能，具有低引擎轉速、2.5 m³大容量集塵箱、60 km/h 的行駛速度以及得益於液壓氣動懸吊和獨立懸吊的最大駕駛舒適性。配備舒適座椅的可選配空調、大型駕駛室和符合人體工程學的操作理念以及清晰佈置。在方向盤邊緣的多功能顯示器確保了愉快的工作環境和高度的用戶友善性。我們的MC 250還具有全輪轉向系統，可提供出色的機動性。高效的水循環系統，帶有單獨的污水箱。該機器適用於各種規模的城市，非常易於維護，並且廢氣和顆粒物排放量極低，令人印象深刻。