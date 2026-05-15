城式掃街車 MC 250
最好的一切：我們的環保型城市掃街車MC 250在所有城市地區都以卓越的清掃性能和最大的操作和駕駛舒適性給人留下深刻印象。
凱馳非常重視城市清潔設備。這就是為什麼我們在MC 250城市掃街車的開發中投入了我們全部的專業知識和專業知識以及我們豐富的經驗。設計精美的MC 250提供無與倫比的清潔性能，具有低引擎轉速、2.5 m³大容量集塵箱、60 km/h 的行駛速度以及得益於液壓氣動懸吊和獨立懸吊的最大駕駛舒適性。配備舒適座椅的可選配空調、大型駕駛室和符合人體工程學的操作理念以及清晰佈置。在方向盤邊緣的多功能顯示器確保了愉快的工作環境和高度的用戶友善性。我們的MC 250還具有全輪轉向系統，可提供出色的機動性。高效的水循環系統，帶有單獨的污水箱。該機器適用於各種規模的城市，非常易於維護，並且廢氣和顆粒物排放量極低，令人印象深刻。
特點和好處
寬敞的兩人舒適駕駛室，可提供最佳工作環境視野配備豪華舒適座椅，不會行疲勞工作。 兩側都可以進出，門上有側窗。 用於啟動掃地操作的 Eco 按鈕。
具有最大舒適度的安全底盤60 公里/小時的最高速度縮短了運輸時間。 液壓氣動懸吊提高了駕駛舒適性。 舒適的全輪轉向提供最大的機動性。
同級中最大的集塵容量流量優化的不銹鋼集塵容器，容量超過 2 m³。 長時間的進行清掃工作。 帶獨立水箱的標準廢水回收系統
易於維護的設計
- 所有與清潔和維護相關的零組件都易於使用。
- 側面有維修外殼和可旋開清水箱。
帶獨立水箱的標準廢水回收系統
技術規格
技術規格
|驅動類型
|柴油
|行進驅動
|雙驅
|引擎製造商
|VM
|馬達功率 (kW)
|75
|排氣量(立方公分) (cm³)
|2970
|汽缸
|4
|油箱容積 (l)
|70
|一般廢棄排放
|Euro 6e
|清洗速度 (km/h)
|60
|含兩側刷的工作寬度(公厘) (mm)
|2625
|配備 3 個側刷的工作寬度 (mm)
|2710
|集塵箱 (l)
|2500
|清水箱容量(公升) ( /l)
|120 / 400
|清水箱 (l)
|200
|清水箱(選配) ( )
|390
|輪軸 (mm)
|1980
|總承載重量 (kg)
|6000
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
設備
- 微粒過濾器
- 舒適的座椅
- 暖氣與空調
- 暖氣
- 收音機
- 警示器
- 全年使用
影片
應用範圍
- 用於道路和濕式清潔，或服務和運輸任務