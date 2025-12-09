卡車洗車機 RBS 6014
對商用車輛進行快速溫和的手動外部清潔的理想清潔解決方案。 RBS 最適合配備巴士、卡車、拖車卡車或半拖車卡車的15~30輛的小型車隊。使用機器可以清洗高度高達 4.20 m 的車輛。
RBS 6014是一款用於商用車的移動式手動單邊滾刷洗車設備。它是根據凱馳在洗車技術方面的專業知識設計和開發的。清洗效率介於高壓清洗機與標準龍門洗車設備。重點是透過旋轉清洗滾刷輕輕去除髒污薄膜。該機器是小型車隊快速徹底的全方位清潔（側面、前部和後部）的理想解決方案。在清洗週期中使用水和清潔劑的每個清潔過程中，都會產生腐蝕性環境。出於這個原因，凱馳特別強調對零件的磨損和生鏽都有最佳保護。因此，框架是鋁焊接結構。鋼性 底盤上的緊湊結構保證了高穩定性。 RBS 6014 可藉助 4 個移動輪（其中 2 個可固定）輕鬆移動。兩個額外的輪子確保在清洗過程中具有出色的穩定可靠性。沿著車輛的向前移動由刷子旋轉進行清潔。由於工業設計師的想法，該工廠結合了乾淨的外觀、高操作安全性和最佳操作。著名的德國測試證書“GS-Gütesiegel”證明了這一點。刷子（左右移動），可以透過滑動旋塞停止供水。清潔劑透過電磁閥幫浦與水混合。塑料蓋把手、帶有圓形邊緣的底盤框架和滾輪可保護操作員和車輛。雙支撐刷軸由帶自緊鏈傳動的齒輪電機驅動。白黃色刷子（使用時直徑約為 1,000 mm）由聚乙烯(PE)刷毛組成，這些刷毛聚集在可單獨更換。
特點和好處
可調整的移動輪使垂直檢測和傾斜機構成為可能。 可輕鬆傾斜達高達 10°便於貼合的車輛前部。
清潔劑量調整裝置如果需要，可以使用電磁閥控制的幫浦添加清潔劑。
安全操作的把手在系統的簡單向前移動期間，刷子旋轉為操作員提供支持。 鬆開手把時，刷子旋轉停止。
輕量化鋁製設計
- 非常耐磨，可抵抗外部影響。
- 半殼防潑水罩可靠地保護操作員免受濺水的影響。
四顆輔助輪與兩顆移動輪
- 出色的機動性和良好的穩定性。
- 洗車期間方向穩定性高。
技術規格
|設備高度 (mm)
|4370
|清洗高度 (mm)
|4205
|清洗站需求 (mm)
|4600 x 1900 x 1700
|電流相位(相) (Ph)
|3
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|電壓(伏特) (V)
|230
主機規格或內含配件
- 控制櫃
- 移動輪標準高度
設備
- 清洗滾刷數量: 1 Piece(s)
- 個人化刷毛配件
- 帶調節輪的傾斜調平裝置
- 轉向輪: 4 Piece(s)
- 輔助輪: 2 Piece(s)
應用範圍
- 用於商用車手動控制的全面外部清潔設備