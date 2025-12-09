卡車洗車機 RBS 6014

對商用車輛進行快速溫和的手動外部清潔的理想清潔解決方案。 RBS 最適合配備巴士、卡車、拖車卡車或半拖車卡車的15~30輛的小型車隊。使用機器可以清洗高度高達 4.20 m 的車輛。

RBS 6014是一款用於商用車的移動式手動單邊滾刷洗車設備。它是根據凱馳在洗車技術方面的專業知識設計和開發的。清洗效率介於高壓清洗機與標準龍門洗車設備。重點是透過旋轉清洗滾刷輕輕去除髒污薄膜。該機器是小型車隊快速徹底的全方位清潔（側面、前部和後部）的理想解決方案。在清洗週期中使用水和清潔劑的每個清潔過程中，都會產生腐蝕性環境。出於這個原因，凱馳特別強調對零件的磨損和生鏽都有最佳保護。因此，框架是鋁焊接結構。鋼性 底盤上的緊湊結構保證了高穩定性。 RBS 6014 可藉助 4 個移動輪（其中 2 個可固定）輕鬆移動。兩個額外的輪子確保在清洗過程中具有出色的穩定可靠性。沿著車輛的向前移動由刷子旋轉進行清潔。由於工業設計師的想法，該工廠結合了乾淨的外觀、高操作安全性和最佳操作。著名的德國測試證書“GS-Gütesiegel”證明了這一點。刷子（左右移動），可以透過滑動旋塞停止供水。清潔劑透過電磁閥幫浦與水混合。塑料蓋把手、帶有圓形邊緣的底盤框架和滾輪可保護操作員和車輛。雙支撐刷軸由帶自緊鏈傳動的齒輪電機驅動。白黃色刷子（使用時直徑約為 1,000 mm）由聚乙烯(PE)刷毛組成，這些刷毛聚集在可單獨更換。

特點和好處
卡車洗車機 RBS 6014: 可調整的移動輪
可調整的移動輪
使垂直檢測和傾斜機構成為可能。 可輕鬆傾斜達高達 10°便於貼合的車輛前部。
卡車洗車機 RBS 6014: 清潔劑量調整裝置
清潔劑量調整裝置
如果需要，可以使用電磁閥控制的幫浦添加清潔劑。
卡車洗車機 RBS 6014: 安全操作的把手
安全操作的把手
在系統的簡單向前移動期間，刷子旋轉為操作員提供支持。 鬆開手把時，刷子旋轉停止。
輕量化鋁製設計
  • 非常耐磨，可抵抗外部影響。
  • 半殼防潑水罩可靠地保護操作員免受濺水的影響。
四顆輔助輪與兩顆移動輪
  • 出色的機動性和良好的穩定性。
  • 洗車期間方向穩定性高。

技術規格

技術規格

設備高度 (mm) 4370
清洗高度 (mm) 4205
清洗站需求 (mm) 4600 x 1900 x 1700
電流相位(相) (Ph) 3
頻率(赫茲) (Hz) 60
電壓(伏特) (V) 230

主機規格或內含配件

  • 控制櫃
  • 移動輪標準高度

設備

  • 清洗滾刷數量: 1 Piece(s)
  • 個人化刷毛配件
  • 帶調節輪的傾斜調平裝置
  • 轉向輪: 4 Piece(s)
  • 輔助輪: 2 Piece(s)
卡車洗車機 RBS 6014
應用範圍
  • 用於商用車手動控制的全面外部清潔設備
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌