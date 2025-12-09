RBS 6014是一款用於商用車的移動式手動單邊滾刷洗車設備。它是根據凱馳在洗車技術方面的專業知識設計和開發的。清洗效率介於高壓清洗機與標準龍門洗車設備。重點是透過旋轉清洗滾刷輕輕去除髒污薄膜。該機器是小型車隊快速徹底的全方位清潔（側面、前部和後部）的理想解決方案。在清洗週期中使用水和清潔劑的每個清潔過程中，都會產生腐蝕性環境。出於這個原因，凱馳特別強調對零件的磨損和生鏽都有最佳保護。因此，框架是鋁焊接結構。鋼性 底盤上的緊湊結構保證了高穩定性。 RBS 6014 可藉助 4 個移動輪（其中 2 個可固定）輕鬆移動。兩個額外的輪子確保在清洗過程中具有出色的穩定可靠性。沿著車輛的向前移動由刷子旋轉進行清潔。由於工業設計師的想法，該工廠結合了乾淨的外觀、高操作安全性和最佳操作。著名的德國測試證書“GS-Gütesiegel”證明了這一點。刷子（左右移動），可以透過滑動旋塞停止供水。清潔劑透過電磁閥幫浦與水混合。塑料蓋把手、帶有圓形邊緣的底盤框架和滾輪可保護操作員和車輛。雙支撐刷軸由帶自緊鏈傳動的齒輪電機驅動。白黃色刷子（使用時直徑約為 1,000 mm）由聚乙烯(PE)刷毛組成，這些刷毛聚集在可單獨更換。