乾濕兩用吸塵器 NT 75/1 Me Ec H Z22
NT 75/1 Me Ec H Z22 粉塵等級 H 安全防爆吸塵器經過 ATEX 2014/34/EU 認證，適用於指定為Zone 22 區的潛在爆炸區域。
NT 75/1 Me Ec H Z22 安全吸塵器經獨立知名測試機構 IBExU 根據具有歐盟標準 ATEX 2014/34/EU 進行認證，可吸塵爆炸性區域中的可燃粉塵和 H 級粉塵Zone 22 區域。無刷 EC 馬達有約 5000 小時的使用壽命。防爆乾濕兩用吸塵器採用全接地設計，並配有對應的導電配件，可防止靜電放電。由於 75 公升的不銹鋼容器和帶有可調節推把的堅固底盤，可以輕鬆地將大量灰塵、粗污垢或液體從危險區域清除。安全過濾器組確保吸塵得到安全處理。包含在 NT 75/1 Me Ec H Z22 的標準配件：適用於 H 級粉塵的安全板式過濾器，由於其特殊的 PTFE 塗層，特別耐用且持久，此外還保證了 99.995% 過濾率。
特點和好處
透過 ATEX 指令 2014/34/EU 定義的 22 區認證（測試機構 IBExU ）Zone 22 區潛在爆炸區域中最高等級的使用者安全。 適用於清除 H 級粉塵的危險類型粉塵。
可變速調整高耐磨性和使用壽命長（ 5000 小時）。
抗靜電系統帶有導電配件的連續抗靜電系統。
安全板式過濾器
- 保證 99.995% 的防塵水準。
- 由於採用 PTFE 塗層，因此特別有彈性和耐用性。
- 經批准可用於吸除 H 級危險類型的灰塵。
技術規格
|電壓(伏特) (V)
|220 / 240
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|空氣流量(升/秒) (l/s)
|61
|真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa)
|220 / 22
|集塵桶容量(公升) (l)
|75
|馬達額定功率(瓦特) (W)
|max. 1000
|標準寬度(公厘) ( )
|ID 40
|電線長度(公尺) (m)
|10
|電線材質
|橡膠
|噪音量(分貝) (dB(A))
|76
|顏色
|銀色
|不含配件重量 (kg)
|25.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|31.9
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|695 x 540 x 1012
主機規格或內含配件
- 安全等級集塵帶: 1 Piece(s)
- 吸塵軟管長度: 4 m
- 吸塵軟管類型: 導靜電
- 延長管數量: 2 Piece(s)
- 延長管長度: 550 mm
- 延長管材質: 不鏽鋼
- 彎管: 導靜電
- 集塵袋材質: 不織布
- 乾濕兩用地板吸頭寬度: 360 mm
- 尖嘴吸頭
- 不鏽鋼集塵桶
- 板式過濾器: 玻璃纖維
- 手把
設備
- 抗靜電系統
- 安全係數等級: I
- 附煞車移動輪
- 粉塵等級: H等級過濾器
- 包裝材質: 不鏽鋼
影片
應用範圍
- 適用於 22 區潛在爆炸區域的安全吸塵器
- 用於安全清除有害健康和/或致癌粉塵的 H 級安全等級吸塵器