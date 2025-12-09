乾濕兩用吸塵器 NT 75/1 Me Ec H Z22

NT 75/1 Me Ec H Z22 粉塵等級 H 安全防爆吸塵器經過 ATEX 2014/34/EU 認證，適用於指定為Zone 22 區的潛在爆炸區域。

NT 75/1 Me Ec H Z22 安全吸塵器經獨立知名測試機構 IBExU 根據具有歐盟標準 ATEX 2014/34/EU 進行認證，可吸塵爆炸性區域中的可燃粉塵和 H 級粉塵Zone 22 區域。無刷 EC 馬達有約 5000 小時的使用壽命。防爆乾濕兩用吸塵器採用全接地設計，並配有對應的導電配件，可防止靜電放電。由於 75 公升的不銹鋼容器和帶有可調節推把的堅固底盤，可以輕鬆地將大量灰塵、粗污垢或液體從危險區域清除。安全過濾器組確保吸塵得到安全處理。包含在 NT 75/1 Me Ec H Z22 的標準配件：適用於 H 級粉塵的安全板式過濾器，由於其特殊的 PTFE 塗層，特別耐用且持久，此外還保證了 99.995% 過濾率。

特點和好處
乾濕兩用吸塵器 NT 75/1 Me Ec H Z22: 透過 ATEX 指令 2014/34/EU 定義的 22 區認證（測試機構 IBExU ）
透過 ATEX 指令 2014/34/EU 定義的 22 區認證（測試機構 IBExU ）
Zone 22 區潛在爆炸區域中最高等級的使用者安全。 適用於清除 H 級粉塵的危險類型粉塵。
乾濕兩用吸塵器 NT 75/1 Me Ec H Z22: 可變速調整
可變速調整
高耐磨性和使用壽命長（ 5000 小時）。
乾濕兩用吸塵器 NT 75/1 Me Ec H Z22: 抗靜電系統
抗靜電系統
帶有導電配件的連續抗靜電系統。
安全板式過濾器
  • 保證 99.995% 的防塵水準。
  • 由於採用 PTFE 塗層，因此特別有彈性和耐用性。
  • 經批准可用於吸除 H 級危險類型的灰塵。

技術規格

技術規格

電壓(伏特) (V) 220 / 240
頻率(赫茲) (Hz) 50 / 60
空氣流量(升/秒) (l/s) 61
真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa) 220 / 22
集塵桶容量(公升) (l) 75
馬達額定功率(瓦特) (W) max. 1000
標準寬度(公厘) ( ) ID 40
電線長度(公尺) (m) 10
電線材質 橡膠
噪音量(分貝) (dB(A)) 76
顏色 銀色
不含配件重量 (kg) 25.1
重量(包裝後公斤) (kg) 31.9
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 695 x 540 x 1012

主機規格或內含配件

  • 安全等級集塵帶: 1 Piece(s)
  • 吸塵軟管長度: 4 m
  • 吸塵軟管類型: 導靜電
  • 延長管數量: 2 Piece(s)
  • 延長管長度: 550 mm
  • 延長管材質: 不鏽鋼
  • 彎管: 導靜電
  • 集塵袋材質: 不織布
  • 乾濕兩用地板吸頭寬度: 360 mm
  • 尖嘴吸頭
  • 不鏽鋼集塵桶
  • 板式過濾器: 玻璃纖維
  • 手把

設備

  • 抗靜電系統
  • 安全係數等級: I
  • 附煞車移動輪
  • 粉塵等級: H等級過濾器
  • 包裝材質: 不鏽鋼
應用範圍
  • 適用於 22 區潛在爆炸區域的安全吸塵器
  • 用於安全清除有害健康和/或致癌粉塵的 H 級安全等級吸塵器
