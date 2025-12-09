NT 75/1 Me Ec H Z22 安全吸塵器經獨立知名測試機構 IBExU 根據具有歐盟標準 ATEX 2014/34/EU 進行認證，可吸塵爆炸性區域中的可燃粉塵和 H 級粉塵Zone 22 區域。無刷 EC 馬達有約 5000 小時的使用壽命。防爆乾濕兩用吸塵器採用全接地設計，並配有對應的導電配件，可防止靜電放電。由於 75 公升的不銹鋼容器和帶有可調節推把的堅固底盤，可以輕鬆地將大量灰塵、粗污垢或液體從危險區域清除。安全過濾器組確保吸塵得到安全處理。包含在 NT 75/1 Me Ec H Z22 的標準配件：適用於 H 級粉塵的安全板式過濾器，由於其特殊的 PTFE 塗層，特別耐用且持久，此外還保證了 99.995% 過濾率。