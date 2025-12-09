NT 38/1 Me Classic 乾濕兩用吸塵器可輕鬆清除大量液體、灰塵和粗污垢。強大的 1,400 W 吸塵馬達使這一切成為可能。這款方便小巧的吸塵器配有堅固的 38 公升不鏽鋼集塵箱。 NT Classic 機器還提供可靠的過濾技術。該機器的亮點之一是其簡單設計，可確保降低營運和維護成本。