乾濕兩用吸塵器 NT 38/1 Me Classic

儘管尺寸緊湊，堅固耐用的 NT 38/1 Me Classic 乾濕兩用吸塵器仍可輕鬆吸塵大量各種污垢。 38 公升的集塵桶使這成為可能。

NT 38/1 Me Classic 乾濕兩用吸塵器可輕鬆清除大量液體、灰塵和粗污垢。強大的 1,400 W 吸塵馬達使這一切成為可能。這款方便小巧的吸塵器配有堅固的 38 公升不鏽鋼集塵箱。 NT Classic 機器還提供可靠的過濾技術。該機器的亮點之一是其簡單設計，可確保降低營運和維護成本。

特點和好處
緊湊、堅固、移動
緊湊、堅固、移動
憑藉其纖細的桶身和 4 個多向滾輪，具有出色的穩定性、輕鬆的操控性和方便的運輸。
優秀的吸力
優秀的吸力
NT Classic 設備配備強大的 1,400 W 吸塵馬達，有效清除各種污垢。
服務和舒適度
服務和舒適度
速度快得驚人：輕鬆服務理念只需短時間即可拆卸吸塵馬達。
簡約高效
  • 大型桶型過濾器可確保最佳的灰塵分離保護馬達。

技術規格

技術規格

電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 110 / 127
頻率(赫茲) (Hz) 60
空氣流量(升/秒) (l/s) 71
真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa) 245 / 24.5
集塵桶容量(公升) (l) 38
馬達額定功率(瓦特) (W) 1600
標準寬度(公厘) ( ) ID 35
電線長度(公尺) (m) 6.5
噪音量(分貝) (dB(A)) 78
顏色 銀色
不含配件重量 (kg) 8.3
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 375 x 360 x 735

主機規格或內含配件

  • 吸塵軟管長度: 2.5 m
  • 吸塵軟管類型: 含彎管
  • 延長管數量: 2 Piece(s)
  • 延長管長度: 0.5 m
  • 延長管材質: 塑膠
  • 集塵袋材質: 防潑水紙片
  • 乾濕兩用地板吸頭寬度: 360 mm
  • 尖嘴吸頭
  • 不鏽鋼集塵桶
應用範圍
  • 用於清除所有硬表面上的液體、粗污垢和灰塵以及汽車內飾清潔。
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

