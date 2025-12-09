乾濕兩用吸塵器 NT 38/1 Me Classic
儘管尺寸緊湊，堅固耐用的 NT 38/1 Me Classic 乾濕兩用吸塵器仍可輕鬆吸塵大量各種污垢。 38 公升的集塵桶使這成為可能。
NT 38/1 Me Classic 乾濕兩用吸塵器可輕鬆清除大量液體、灰塵和粗污垢。強大的 1,400 W 吸塵馬達使這一切成為可能。這款方便小巧的吸塵器配有堅固的 38 公升不鏽鋼集塵箱。 NT Classic 機器還提供可靠的過濾技術。該機器的亮點之一是其簡單設計，可確保降低營運和維護成本。
特點和好處
緊湊、堅固、移動憑藉其纖細的桶身和 4 個多向滾輪，具有出色的穩定性、輕鬆的操控性和方便的運輸。
優秀的吸力NT Classic 設備配備強大的 1,400 W 吸塵馬達，有效清除各種污垢。
服務和舒適度速度快得驚人：輕鬆服務理念只需短時間即可拆卸吸塵馬達。
簡約高效
- 大型桶型過濾器可確保最佳的灰塵分離保護馬達。
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|110 / 127
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|空氣流量(升/秒) (l/s)
|71
|真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa)
|245 / 24.5
|集塵桶容量(公升) (l)
|38
|馬達額定功率(瓦特) (W)
|1600
|標準寬度(公厘) ( )
|ID 35
|電線長度(公尺) (m)
|6.5
|噪音量(分貝) (dB(A))
|78
|顏色
|銀色
|不含配件重量 (kg)
|8.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|375 x 360 x 735
主機規格或內含配件
- 吸塵軟管長度: 2.5 m
- 吸塵軟管類型: 含彎管
- 延長管數量: 2 Piece(s)
- 延長管長度: 0.5 m
- 延長管材質: 塑膠
- 集塵袋材質: 防潑水紙片
- 乾濕兩用地板吸頭寬度: 360 mm
- 尖嘴吸頭
- 不鏽鋼集塵桶
應用範圍
- 用於清除所有硬表面上的液體、粗污垢和灰塵以及汽車內飾清潔。