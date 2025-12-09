NT 65/2 是一款功能強大的乾濕兩用吸塵器，它具備獨有的強力過濾系統，以保持持久的高吸力和長時間的不間斷運行。本設備的特點是帶有配有過濾裝置的上蓋與緊湊型吸風馬達外殼，從而可以輕鬆使用大型手動振塵系統按鍵。強力的過濾系統除塵功能（透過手動啟動振塵系統）可以有效清洗過濾系統，以確保任何時候的高吸力、較長時間 的不間斷運行以及較長的過濾壽命。 NT 65/2 裝配有電子感測器，可在吸水達到最大容量時切斷吸入以防止溢出。耐油排水管可輕鬆將液體排出。新款卡扣 2.0 快速接頭快速簡單更換。裝置頂上有內置軟管和配件夾扣與大型的扁平表面，用於存放工具。兩個大滾輪和兩個小多動向滾輪使 NT 65/2 可自由移動。