乾濕兩用吸塵器 NT 30/1 Tact L

堅固、耐用的配件和強大的吸力：NT 30/1多用途吸塵器，帶有創新的Tact過濾器清潔系統以及30升耐撞集塵桶身和金屬滾輪。

為了快速、有效地清潔各類設備、車輛、車間和建築工地：德國凱馳NT 30/1 Tact L多用途吸塵器是適用於各個行業的專業操作員使用的吸塵設備。這種緊湊且多功能吸塵器具有令人印象深刻的Tact自動振塵清潔系統和防潮的PES板式過濾器，可在較長的工作間隔絕且去除大量細粉塵。污垢和液體可以可靠地吸到堅固30公升的集塵桶中，該集塵桶具有耐碰撞和堅固的金屬滾輪。透過機器的新款中央旋轉電源開關，可以使工作變得更加輕鬆。該主機配有新開發的和經過高度改進的配件，可以方便地收納於主機上，包含吸塵軟管和配件。塗有防滑橡膠的表面和綁帶意味著可以將工具和盒子放在防滑平坦的主機上，甚至可以固定在機頭上。

特點和好處
耐撞擊的集塵桶身與金屬滾輪
堅固的金屬滾輪保證有絕佳的移動性與在建築工地上方便的移動 耐撞擊的集塵桶身與金屬滾輪防止碰撞與敲擊。
有彈性耐用的吸塵管與電源線收納
可以將不同長度與尺寸的吸塵管收納於主機上。 電源線可以整齊收納方便搬動。
可拆卸的過濾器盒
可拆卸的過濾盒可以將過濾器拆裝更換。 不可能會將板式過濾器安裝錯誤。
主機中心旋轉控制旋鈕
  • 方便的主機中心旋轉控制旋鈕

技術規格

電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 120 / 120
頻率(赫茲) (Hz) 60 / 60
空氣流量(升/秒) (l/s) 71
真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa) 242 / 24.2
集塵桶容量(公升) (l) 30
包裝材質 塑膠
馬達額定功率(瓦特) (W) max. 1380
標準寬度(公厘) ( ) ID 35
電線長度(公尺) (m) 7.5
噪音量(分貝) (dB(A)) 68
顏色 無煙煤色 (深灰色)
不含配件重量 (kg) 13.5
重量(包裝後公斤) (kg) 17.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 560 x 370 x 580

主機規格或內含配件

  • 吸塵軟管長度: 2.5 m
  • 彎管: 塑膠
  • 延長管數量: 2 Piece(s)
  • 延長管長度: 550 mm
  • 延長管材質: 不鏽鋼
  • 集塵袋數量: 1 Piece(s)
  • 集塵袋材質: 不織布
  • 乾濕兩用地板吸頭寬度: 360 mm
  • 尖嘴吸頭
  • 板式過濾器: PES

設備

  • 最高液面自動切斷器
  • 防靜電配置
  • 過濾袋清潔: TACT自動震塵系統
  • 防撞底座
  • 安全係數等級: I
  • 附煞車移動輪
影片

應用範圍
  • 適合乾濕兩用吸塵
配件
