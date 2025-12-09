為了快速、有效地清潔各類設備、車輛、車間和建築工地：德國凱馳NT 30/1 Tact L多用途吸塵器是適用於各個行業的專業操作員使用的吸塵設備。這種緊湊且多功能吸塵器具有令人印象深刻的Tact自動振塵清潔系統和防潮的PES板式過濾器，可在較長的工作間隔絕且去除大量細粉塵。污垢和液體可以可靠地吸到堅固30公升的集塵桶中，該集塵桶具有耐碰撞和堅固的金屬滾輪。透過機器的新款中央旋轉電源開關，可以使工作變得更加輕鬆。該主機配有新開發的和經過高度改進的配件，可以方便地收納於主機上，包含吸塵軟管和配件。塗有防滑橡膠的表面和綁帶意味著可以將工具和盒子放在防滑平坦的主機上，甚至可以固定在機頭上。