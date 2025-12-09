乾濕兩用吸塵器 NT 40/1 Tact Te

結構緊湊且易於運輸： NT 40/1 Tact Te 乾濕兩用吸塵器配有 Tact 自動震塵過濾器清潔系統和 40 公升集塵容器，可實現長時間不間斷運作。

我們的 NT 40/1 Tact Te 乾濕兩用吸塵器對於那些既重視大集塵容量又重視高度移動性的人來說是理想的機器。其堅固的 40 公升集塵箱可輕鬆容納從細到粗的所有類型的灰塵和污垢以及液體，還配有防撞桿和耐用的金屬腳輪。隨時可以進行長時間不間斷的工作。出色的 Tact 自動震塵過濾器清潔系統和防潮 PES 板式過濾器尤其確保了這一點。用於選擇吸力設定的新型中央旋轉開關、無段變速控制以及整合式電源插座保證了操作的便利性。機器尺寸緊湊，更容易搬運和運輸；還可以選擇符合人體工學的手把，可以快速組裝或拆卸。無論是在生產間、車間還是現場：所有操作員都將受益於新開發的廣泛附件系列，這些附件可以直接存放或固定在機器上和機器內。

特點和好處
乾濕兩用吸塵器 NT 40/1 Tact Te: 馬達上蓋內的抽吸軟管連接
馬達上蓋中的吸塵軟管端口可實現更大的可用集塵容量。 連接軟管和馬達上蓋即可輕鬆清空集塵桶。
乾濕兩用吸塵器 NT 40/1 Tact Te: 儲存架和固定選項
由於其橡膠表面，工具箱可以放置在主機上而不會滑動。 運輸孔有助於使用傳統吊掛進行牢固固定。
乾濕兩用吸塵器 NT 40/1 Tact Te: 可選推手把
可選的推把可以快速輕鬆地安裝，以便方便運輸到使用地點。
HEPA過濾器
  • H 級粉塵過濾器工程，可安全吸除有害粉塵。
  • 可清洗的 PES 過濾器。

技術規格

電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 120
頻率(赫茲) (Hz) 60
空氣流量(升/秒) (l/s) 71
真空度(毫巴/千帕) (mbar/kPa) 242 / 24.2
集塵桶容量(公升) (l) 40
包裝材質 塑膠
馬達額定功率(瓦特) (W) max. 1380
標準寬度(公厘) ( ) ID 35
電線長度(公尺) (m) 7.5
噪音量(分貝) (dB(A)) 68
顏色 無煙煤色 (深灰色)
不含配件重量 (kg) 14.4
重量(包裝後公斤) (kg) 19
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 560 x 370 x 655

主機規格或內含配件

  • 吸塵軟管長度: 4 m
  • 彎管: 塑膠
  • 延長管數量: 2 Piece(s)
  • 延長管長度: 550 mm
  • 延長管材質: 不鏽鋼
  • 集塵袋數量: 1 Piece(s)
  • 集塵袋材質: 不織布
  • 乾濕兩用地板吸頭寬度: 360 mm
  • 尖嘴吸頭
  • 電子工具連接器
  • 板式過濾器: PTFE HEPA 過濾器

設備

  • 最高液面自動切斷器
  • 電動設備自動開閉控制
  • 防靜電配置
  • 過濾袋清潔: TACT自動震塵系統
  • 防撞底座
  • 安全係數等級: I
  • 附煞車移動輪
應用範圍
  • 適合乾濕兩用吸塵
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

