我們的 NT 40/1 Tact Te 乾濕兩用吸塵器對於那些既重視大集塵容量又重視高度移動性的人來說是理想的機器。其堅固的 40 公升集塵箱可輕鬆容納從細到粗的所有類型的灰塵和污垢以及液體，還配有防撞桿和耐用的金屬腳輪。隨時可以進行長時間不間斷的工作。出色的 Tact 自動震塵過濾器清潔系統和防潮 PES 板式過濾器尤其確保了這一點。用於選擇吸力設定的新型中央旋轉開關、無段變速控制以及整合式電源插座保證了操作的便利性。機器尺寸緊湊，更容易搬運和運輸；還可以選擇符合人體工學的手把，可以快速組裝或拆卸。無論是在生產間、車間還是現場：所有操作員都將受益於新開發的廣泛附件系列，這些附件可以直接存放或固定在機器上和機器內。