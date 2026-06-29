Manguera de alta presión, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock
Adecuado para una presión de trabajo de hasta 250 bar: manguera de alta presión (ID 12), 15 m de largo, con conveniente conexión de tornillo de mano FÁCIL en ambos extremos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Lanza telescópica ( )
|DN 12
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|210
|Longitud (m)
|15
|Conexión
|2 x EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,6
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