Manguera de alta presión, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Adecuado para una presión de trabajo de hasta 250 bar: manguera de alta presión (ID 12), 15 m de largo, con conveniente conexión de tornillo de mano FÁCIL en ambos extremos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Lanza telescópica ( ) DN 12
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 210
Longitud (m) 15
Conexión 2 x EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 5,6
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