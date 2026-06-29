Manguera de alta presión, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock
Con conexión de tornillo de mano EASY! Lock, 40 m de largo para un radio de trabajo amplio: manguera de alta presión (ID 12) con conexión de tornillo de mano EASY! Lock en ambos extremos. Apto para presiones de trabajo de hasta 250 bar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Lanza telescópica ( )
|DN 12
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|210
|Longitud (m)
|40
|Conexión
|2 x EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|14,3
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