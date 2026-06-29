Manguera de alta presión Larga duración, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Manguera de alta presión con conexiones ANTI! Twist, EASY! Lock de tornillo manual y refuerzo de acero doble. 20 m de largo, ID 8, FÁCIL! Bloquee la conexión del tornillo manual en ambos extremos.
DN 8 / 155 °C / 400 bar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Lanza telescópica ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|20
|Conexión
|2 x EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7
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