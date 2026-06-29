Manguera de alta presión Larga duración, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión con conexiones ANTI! Twist, EASY! Lock de tornillo manual y refuerzo de acero doble. 20 m de largo, ID 8, FÁCIL! Bloquee la conexión del tornillo manual en ambos extremos.

DN 8 / 155 °C / 400 bar

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Lanza telescópica ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 20
Conexión 2 x EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 7
Manguera de alta presión Larga duración, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
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