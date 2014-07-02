Cepillo turbo de vapor
¡Se acabó el frotar! El cepillo turbo de vapor permite limpiar con menos esfuerzo en la mitad de tiempo. Un auténtico alivio en el trabajo, especialmente a la hora de limpiar juntas y esquinas.
En comparación con una limpieza convencional, el cepillo turbo de vapor requiere claramente menos fuerza y limpia el doble de rápido. Es perfecto para todas las tareas de limpieza que normalmente requieren frotar intensamente. La vibración del cepillo potencia el efecto de limpieza del vapor y facilita así en gran medida la limpieza. Incluso en los lugares de difícil acceso, como juntas, esquinas y bordes, la limpieza con el cepillo turbo de vapor de Kärcher es el doble de rápida que con los métodos de limpieza convencionales.
Características y ventajas
Cepillo oscilante
- Aumenta el poder limpiador del vapor: limpieza un 50 % más rápida
- Una limpieza sencilla y sin esfuerzo, incluso en zonas de difícil acceso, como juntas, rincones, etc.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|200 x 125 x 45
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Suciedad resistente
- Cubos de basura
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Lavabos
- Grifería
- Superficies de trabajo de la cocina
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