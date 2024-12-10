SH 5 manguera de aspiración
Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.
La manguera de aspiración de 5 m de largo es adecuada para todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 1 a K 7 y permite aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua. La manguera no contiene ftalatos ni PVC, es reciclable en un 90 % y, además, su embalaje es muy sostenible.
Características y ventajas
Aspiración fácil
- Aspiración rápida desde fuentes de agua; suministro de agua para limpiadoras de alta presión.
Muy manejable
- La práctica aspiración de agua permite utilizar fuentes de agua alternativas, lo que protege los recursos.
Respetuoso con el medio ambiente
- No contiene ftalatos ni PVC, es reciclable en un 90 % y su embalaje es sumamente respetuoso con el medioambiente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|250 x 250 x 85
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
