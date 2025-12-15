PC 7.5
Kit para limpieza de tuberías con manguera de 7,5 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas.
Un kit para limpieza de tuberías práctico y versátil para limpiar tuberías, desagües y bajantes y desatascar eficazmente. En el equipo de serie se incluyen 2 boquillas diferentes, que pueden cambiarse rápidamente gracias a la conexión roscada. Con 4 chorros a alta presión orientados hacia atrás, la boquilla Jet ejerce un fuerte impulso hacia delante, ideal para bajantes y para eliminar obstrucciones sólidas. La boquilla giratoria se utiliza para la limpieza de mantenimiento preventiva. Su efecto de limpieza de 360° elimina eficazmente los depósitos de las paredes interiores de la tubería. Así se previenen las obstrucciones. Gracias a la forma optimizada de las boquillas, estas se conectan a la manguera de alta presión sin bordes. De esta forma se minimiza el riesgo de que la boquilla se enganche en la tubería. La manguera flexible, de gran calidad y 7,5 metros de longitud, está reforzada con trenzado textil para facilitar su manejo en sistemas de tuberías en ángulo. La protección contra flexiones y las conexiones de latón garantizan una larga vida útil de la manguera. Apta para su uso en casa y en el exterior con todas las hidrolimpiadoras de las gamas K 2 a K 7 de Kärcher.
Características y ventajas
Práctico sistema intercambiable con 2 boquillas diferentesCambio sencillo de boquillas. Boquilla Jet de gran potencia, ideal para limpiar bajantes y eliminar obstrucciones. Boquilla giratoria con efecto detergente de 360°, para una limpieza de mantenimiento potente del interior de las tuberías y prevenir obstrucciones.
Limpieza potente con alta presión:Eliminación de obstrucciones en tuberías rápida y eficaz. Respetuosa con el medio ambiente, ya que no requiere productos químicos. La manguera es empujada hacia delante en la tubería por la presión del agua.
Manguera flexible con trenzado textilFácil manejo en sistemas de tuberías en ángulo. Almacenamiento cómodo.
Forma de boquilla optimizada
- La transición sin bordes a la manguera minimiza el riesgo de que la boquilla quede enganchada en la tubería.
- Diseño compacto para una máxima libertad de movimientos.
Conexiones y boquillas de latón y acero inoxidable de larga vida útil
- Larga vida útil.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|245 x 245 x 55
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Videos
Campos de aplicación
- Tubos
- Bajantes
- Desagües
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.