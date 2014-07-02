WB 100 cepillo giratorio de lavado
Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.
El cepillo de lavado giratorio con articulación es especialmente recomendable para limpiar todo tipo de superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. El cepillo de lavado convence en toda la superficie y presenta un gran equipamiento específico: cerdas giratorias que cuidan las superficies, articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar cómodamente lugares de difícil acceso, velocidad y dosificación del detergente regulables sin escalonamiento, conjunto de cerdas fácil de cambiar, anillo protector continuo para proteger de arañazos, así como una tuerca racor para una buena fijación a la pistola de alta presión. En pocas palabras, la solución ideal para superficies lisas. El cepillo de lavado giratorio es adecuado para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.
Características y ventajas
Aplicación del detergente
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Dosificación del detergente
- Uso eficiente del detergente.
Cabezal de cepillos giratorio
- Limpieza delicada, suave y eficaz.
Articulación ajustable 180° sin escalonamiento
- Cómoda limpieza de zonas de difícil acceso.
Anillo protector continuo
- Protección de la superficie de los arañazos.
Corona de cepillos blanda
- Limpieza cuidadosa y potente sin dañar las partes delicadas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|270 x 155 x 160