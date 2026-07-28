創新的實時技術，可以一目了然地查看電池狀態：集成的LCD顯示屏根據您使用的設備顯示剩餘的運行時間，剩餘的充電時間和充電狀態。 鋰離子電池可確保穩定的性能，並防止自放電和記憶效應（由於頻繁的局部放電而導致容量損失）。 舒適的柔軟觸感外殼元件可防止在光滑和傾斜的表面上打滑。 Kärcher 18 V / 2.5 Ah電池電源可更換電池適用於Kärcher18 V 電池能量電池平台中的所有設備。