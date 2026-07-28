蓄能器專用配件 18V 2,5A
18 V / 2.5 Ah電池帶有創新實時技術的可更換電源電池，包括 LCD顯示屏顯示電池電量。 適用於Kärcher 18 V電池能量電池平台中的所有設備。
創新的實時技術，可以一目了然地查看電池狀態：集成的LCD顯示屏根據您使用的設備顯示剩餘的運行時間，剩餘的充電時間和充電狀態。 鋰離子電池可確保穩定的性能，並防止自放電和記憶效應（由於頻繁的局部放電而導致容量損失）。 舒適的柔軟觸感外殼元件可防止在光滑和傾斜的表面上打滑。 Kärcher 18 V / 2.5 Ah電池電源可更換電池適用於Kärcher18 V 電池能量電池平台中的所有設備。
特點和好處
創新的實時技術集成的LCD顯示屏始終顯示剩餘的運行時間，充電時間和充電狀態。
18V Kärcher電池平台適用於所有18V Kärcher 電池能量電池平台設備。 適用於所有18 V Kärcher 電池能源平台設備。
強大的鋰離子電池鋰離子電池可確保穩定的功率，同時防止自放電和記憶效應。
自動儲存模式
- 延長電池壽命。
IPX 5等級–防止全方位的水射流
- 在使用噴水器的工作期間提供可靠的保護。
高效的溫度管理
- 卓越的性能歸功於高效的熱緩沖和智能電池管理。
智能電池監控
- 保護電池免於過載，過熱和深度放電。
堅固的外殼
- Kärcher的電池外殼極耐衝擊。
技術說明
技術數據
|電池平台
|18V电池平台
|電池類型
|鋰電池
|電壓 (V)
|18
|容量 (Ah)
|2.5
|能量 (Wh)
|45
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.5
|包括包裝的重量 (kg)
|0.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|133 x 88 x 50