杯泡沫噴杆 進階版2, 700 l/h - 800 l/h

對於不帶伺服控制的高壓清洗機：DUO Advanced 2 杯泡沫槍令人印象深刻，它可以選擇直接切換到高壓清洗和 2 升洗滌劑罐。

憑藉 DUO Advanced 2 杯泡沫槍，Kärcher 為使用壓力清洗機的清潔任務提供了完美的泡沫槍解決方案，該清洗機的水流量為 700 至 800 l/h，但沒有伺服控制。 泡沫槍允許用戶直接切換到高壓操作。 由於其堅固的底座採用優質生態黃銅製成，因此它也非常適合使用腐蝕性清潔劑，這要歸功於堅固的 2 升水箱，帶有一個大的加註口和額外的安裝在頸部的把手。 DUO Advanced 2 杯泡沫槍的噴射角度可以根據需要靈活調整，集成的百葉窗可有效防止無意調整精確的三階段洗滌劑劑量。

特點和好處
杯泡沫噴杆 進階版2, 700 l/h - 800 l/h: 能夠在清潔化學劑和高壓清洗之間直接切換
能夠在清潔化學劑和高壓清洗之間直接切換
無需更換噴槍或附件，節省時間。
杯泡沫噴杆 進階版2, 700 l/h - 800 l/h: 符合人體工程學的兩升洗滌劑容器
符合人體工程學的兩升洗滌劑容器
可以毫不費力地完成長時間的清潔任務。
杯泡沫噴杆 進階版2, 700 l/h - 800 l/h: 帶集成百葉窗的洗滌劑計量
帶集成百葉窗的洗滌劑計量
促進精確的三階段洗滌劑劑量。 以獲得最佳泡沫質量。 防止潛在的洗滌劑過量。
具有耐用鎳塗層的基體
  • 特級防腐蝕和耐久的設計
  • 在需要時便於使用腐蝕性清潔劑。
噴射角度靈活設置
  • 非常精密的泡沫噴射。
  • 允許更遠距離的安全工作。
技術說明

技術數據

水流量 (l/h) 700 - 800
噴嘴尺寸 (mm) 45
最大壓力 (bar) 300
劑量 (%) 1 - 2 - 4
水槽容量(公升) (l) 2
溫度 (°C) max. 60
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
包括包裝的重量 (kg) 1.5
Videos
應用領域
  • 汽車、工業和農業領域的車輛和機器清潔
  • 建築（清潔建築機械、腳手架、套管、設備）
附件