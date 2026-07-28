杯泡沫噴杆 進階版2, 700 l/h - 800 l/h
對於不帶伺服控制的高壓清洗機：DUO Advanced 2 杯泡沫槍令人印象深刻，它可以選擇直接切換到高壓清洗和 2 升洗滌劑罐。
憑藉 DUO Advanced 2 杯泡沫槍，Kärcher 為使用壓力清洗機的清潔任務提供了完美的泡沫槍解決方案，該清洗機的水流量為 700 至 800 l/h，但沒有伺服控制。 泡沫槍允許用戶直接切換到高壓操作。 由於其堅固的底座採用優質生態黃銅製成，因此它也非常適合使用腐蝕性清潔劑，這要歸功於堅固的 2 升水箱，帶有一個大的加註口和額外的安裝在頸部的把手。 DUO Advanced 2 杯泡沫槍的噴射角度可以根據需要靈活調整，集成的百葉窗可有效防止無意調整精確的三階段洗滌劑劑量。
特點和好處
能夠在清潔化學劑和高壓清洗之間直接切換無需更換噴槍或附件，節省時間。
符合人體工程學的兩升洗滌劑容器可以毫不費力地完成長時間的清潔任務。
帶集成百葉窗的洗滌劑計量促進精確的三階段洗滌劑劑量。 以獲得最佳泡沫質量。 防止潛在的洗滌劑過量。
具有耐用鎳塗層的基體
- 特級防腐蝕和耐久的設計
- 在需要時便於使用腐蝕性清潔劑。
噴射角度靈活設置
- 非常精密的泡沫噴射。
- 允許更遠距離的安全工作。
技術說明
技術數據
|水流量 (l/h)
|700 - 800
|噴嘴尺寸 (mm)
|45
|最大壓力 (bar)
|300
|劑量 (%)
|1 - 2 - 4
|水槽容量(公升) (l)
|2
|溫度 (°C)
|max. 60
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|包括包裝的重量 (kg)
|1.5
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應用領域
- 汽車、工業和農業領域的車輛和機器清潔
- 建築（清潔建築機械、腳手架、套管、設備）