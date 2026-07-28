我們的新型基本3 杯泡沫噴杆是為具有伺服控制功能且每小時流量為900至2500升水的Kärcher高壓清洗機而開發的，它的非凡功能給人留下深刻的印象。 例如，與我們的RM 838 VehiclePro泡沫清潔劑一起使用時，它可減少多達50％的清潔劑使用，同時確保令人印象深刻的泡沫質量。 堅固的黃銅基體和其他優質材料的使用確保了較長的使用壽命，而通過一體式板可對劑量進行精確的三階段調整, 可有效防止意外調整。 清潔劑容器還具有一些特殊功能：穩定且符合人體工程學的形狀在頸部上提供了其他處理選項，大開口使其易於填充，多頭螺紋使其可以快速更換。