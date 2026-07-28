杯狀泡沫噴槍 基本 3, 900 l/h - 2500 l/h
高質量，簡單且耐用：用於900-2500 升 / 小時流量的高壓清洗機的基本3 杯泡沫噴杆。 將清潔劑的消耗減半，同時保持最佳的泡沫質量。
我們的新型基本3 杯泡沫噴杆是為具有伺服控制功能且每小時流量為900至2500升水的Kärcher高壓清洗機而開發的，它的非凡功能給人留下深刻的印象。 例如，與我們的RM 838 VehiclePro泡沫清潔劑一起使用時，它可減少多達50％的清潔劑使用，同時確保令人印象深刻的泡沫質量。 堅固的黃銅基體和其他優質材料的使用確保了較長的使用壽命，而通過一體式板可對劑量進行精確的三階段調整, 可有效防止意外調整。 清潔劑容器還具有一些特殊功能：穩定且符合人體工程學的形狀在頸部上提供了其他處理選項，大開口使其易於填充，多頭螺紋使其可以快速更換。
技術說明
技術數據
|水流量 (l/h)
|900 - 2500
|噴嘴尺寸 ( )
|38
|最大壓力 (bar)
|300
|劑量 (%)
|1 - 2 - 4
|水槽容量(公升) (l)
|1
|溫度 (°C)
|max. 60
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|包括包裝的重量 (kg)
|0.8