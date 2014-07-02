FJ 6 泡沫噴嘴

FJ 6泡沫噴頭，用於用強力泡沫清潔（例如，超泡沫清潔劑）。 用於汽車，摩托車等，以及用於將清潔產品塗在石材和木材的表面和立面上。

FJ 6泡沫噴嘴具有超強泡沫，可輕鬆清潔所有表面，例如油漆，玻璃和石材。 車輛，冬季園藝，園藝家具，外牆，樓梯，露營車，路徑，牆壁，百葉窗，露台，車道等。 容器容量大約0.6升，將Kärcher清潔劑直接倒入泡沫噴頭中，將噴頭連接到噴槍上並塗抹泡沫。 清潔劑的劑量可以在泡沫噴頭（黃色旋鈕）上輕鬆調節。 射流高度可根據需要進行調整。 適用於所有K 2至K 7級的Kärcher高壓清洗機。 適合與Kärcher超泡沫清潔劑一起使用。

特點和好處
容量為0.6升的水箱
RM易於更換
強力的，附著泡沫
清潔劑計量單元
透明的清潔劑容箱
技術說明

技術數據

顏色 煙煤色
重量 (kg) 0.2
包括包裝的重量 (kg) 0.3
尺寸(長x寬x高) (mm) 93 x 201 x 184
兼容性 零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
Videos
應用領域
  • 車輛
  • 溫室花園
  • 摩托車和踏板車
  • 陽台
  • 百葉窗 / 捲簾
  • 小徑
  • （院子）入口、車道
  • 花園牆和石牆
  • 移動房屋