FJ 6泡沫噴嘴具有超強泡沫，可輕鬆清潔所有表面，例如油漆，玻璃和石材。 車輛，冬季園藝，園藝家具，外牆，樓梯，露營車，路徑，牆壁，百葉窗，露台，車道等。 容器容量大約0.6升，將Kärcher清潔劑直接倒入泡沫噴頭中，將噴頭連接到噴槍上並塗抹泡沫。 清潔劑的劑量可以在泡沫噴頭（黃色旋鈕）上輕鬆調節。 射流高度可根據需要進行調整。 適用於所有K 2至K 7級的Kärcher高壓清洗機。 適合與Kärcher超泡沫清潔劑一起使用。