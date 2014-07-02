巧妙的二合一解決方案，用於清潔排水溝和堵塞的管道或流出物！ Kärcher的創新型排水溝和管道清洗套件完全可以在高壓下自行工作。 它在橇上通過排水溝獨立移動，而用戶不必在旁或梯子上永久站立。 排水溝和管道清洗套件裝有兩個不同的噴頭：一個管道清潔噴頭，帶有四個向後的高壓噴嘴，一個管道清潔噴頭，用於將軟管安裝到底座上。 用戶可以隨時方便快捷地在應用期間之間切換。 帶有黃銅接頭的非扭結軟管可確保耐用性。 軟管長20米。 排水溝和管道清洗套件適用於K 2至K 7高壓清洗機。