PC 20 簷槽和管道清洗套件
排水溝和管道清洗套件在高壓下可自行工作。 它可以輕鬆清理流出物，管道堵塞和排水溝。 軟管長度：20米。
巧妙的二合一解決方案，用於清潔排水溝和堵塞的管道或流出物！ Kärcher的創新型排水溝和管道清洗套件完全可以在高壓下自行工作。 它在橇上通過排水溝獨立移動，而用戶不必在旁或梯子上永久站立。 排水溝和管道清洗套件裝有兩個不同的噴頭：一個管道清潔噴頭，帶有四個向後的高壓噴嘴，一個管道清潔噴頭，用於將軟管安裝到底座上。 用戶可以隨時方便快捷地在應用期間之間切換。 帶有黃銅接頭的非扭結軟管可確保耐用性。 軟管長20米。 排水溝和管道清洗套件適用於K 2至K 7高壓清洗機。
特點和好處
高壓強力清潔
- 有效快速地清除管道堵塞。
4路向後噴射的高壓射水流
- 在管道裡容易移動
扭結保護
- 保護軟管免於扭結。
黃銅連接器
- 耐用。
技術說明
技術數據
|長度 (m)
|20
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.3
|包括包裝的重量 (kg)
|2.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|250 x 340 x 100
零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
Videos
應用領域
- 排水管清洗
- 下水管道清洗
- 清潔簷槽